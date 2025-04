La otra aventura de «Inés del alma mía», una superproducción de ocho millones de euros

Tres países, un equipo de 350 personas, más 2.500 figurantes y un presupuesto de ocho millones de euros, uno por capítulo. Estas son solo algunas de las cifras de la superproducción «Inés del alma mía», una serie protagonizada por Elena Rivera que, basada en la novela homónimo e Isabel Allende , cuenta la historia de Inés Suárez , figura indispensable para entender la conquista de Chile que lideró Pedro de Valdivia (Eduardo Noriega). La aventura comienza este miércoles en TVE, aunque lleva ya unas semanas en Amazon Prime Video. Sin embargo, rodar esta ficción fue también una odisea con final feliz.

«La producción fue un reto importante. Quisimos emular el viaje de Pedro e Inés, así que empezamos en España, luego fuimos a Perú y acabamos en Chile. Nos unía la lengua, y cuando todo estaba encaminado nos topamos con las revueltas en Chile y tuvimos que volver a rehacer todo el plan. Vivimos más peripecias que Inés y Pedro», reconoce Jorge Redondo, productor ejecutivo de Boomerang TV, que coproduce la serie junto con RTVE y Chilevisión . «Vivir todo el proceso de Inés ha sido muy gratificante, he hecho cosas que pensaba que no podía hacer. Repetiría mil veces con todo. Ella es una mujer muy fuerte, no se achanta con nada ni con nadie ni se acomoda al lugar que el mundo le tenía reservado. Es cierto que se ve una transformación», cuenta Rivera. «Es de esas mujeres que quedan ensombrecidas por otros hombres, me fascinó la historia», reconoce Noriega. Carlos Bardem, Francesc Orella, Enrique Arce, Daniela Ramírez, Antonia Giesen , Carlos Serrano, Ismael Martínez y Juan Fernández, entre otros, completan el elenco.

De Inés Suárez a «Inés del alma mía»

Para recomponer este otro viaje de «Inés del alma mía», hay que empezar por los textos de Paco Mateo, guionista de la serie. «Hemos tenido que hacer algún sacrificio porque los tiempos históricos son muy delatados. Y luego en la novela hay muchos personajes que en la serie no aparecen, porque son oficiales que se parecían mucho y decidimos cambiarlos para que la historia no fuera repetitiva. Eso sí, la historia de Chile está bien contada y documentada », cuenta el escritor, que lo primero que hizo fue acudir a los textos de los cronistas de la época y a la bibliografía que había usado Allende para su novela. Incluso logró charlar con ella en una de sus visitas a Madrid. «Siempre lo hago así, empiezo en la divulgación y de ahí voy a lo especializado, de mayor a menor».

«Nuestra Inés era una persona de ficción, aunque existió y hay una serie de cosas que son incontestables. Me sorprendió su resolución y su valor, increíble, llegando hasta extremos gore , como verá el espectador. Y sobre todo hay un aspecto clave que es la lealtad y la fidelidad, en la pareja y hacia uno mismo. En eso también ahondaba Allende», explica Mateo. «Sin ella, no hubiera sido posible conquistar Chile».

En una producción tan ambiciosa, toca rigurosos con la historia pero ante todo crear un producto entretenido. «Tuvimos asesores lingüistas que nos decían que palabras que no se pueden usar, pero nos pusimos ciertos límites para que no sonase rancia la forma de expresarse de los personajes», plantea el guionista. Como curiosidad, Mateo cuenta que algunas arengas militares las cogió de tratados de la época. También contaron con mapuches que les ayudaron con todo el retrato de los indígenas.

Al hablar de una ficción, Mateo prefiere ni pensar en las polémicas que han rodeado en los últimos meses a la figura de los conquistadores españoles: «Aquí nos han invadido cinco o seis civilizaciones distintas y todas han dejado su impronta. Nosotros no hemos contado ni la leyenda rosa ni la leyenda negra. Como en todos los procesos imperialistas, hay sus luces y sus sombras», admite.

Tres equipos, pocos especialistas

Para Alejandro Bazzano, director de la serie junto con Nicolás Acuña, el gran desafío de esta producción fue trabajar con tres equipos distintos, uno por cada país. Y, por supuesto, investigar y documentarse para trasladar al espectador mentalmente a la época. «No solo indagamos en la vestimenta, sino también cómo vivían, cómo comían... Por suerte, nuestro director de arte, Koldo Vallés, sabía mucho del tema y nos daba v erdaderas clases de espadas, uniformes ... Es interesantístimo, no había un uniforme único de los tercios que iban a América, tú ponías la vestimenta y las espadas, así que usaban un lazo rojo para estar de alguna forma uniformados», cuenta Bazzano.

En Chile y Perú, cuenta el realizador, la industria audiovisual no está tan desarrollada como en España, así que tuvieron que importar mucho material. Por cuestiones de aduanas, el material de vestuario y atrezzo no podía hacer el mismo viaje que los actores (España-Perú-Chile), así que tuvieron que hacer tres versiones de muchas piezas. «Allí, además, no hay tantos especalistas, así que con unos siete rodamos todas las batallas. Muchos indios y soldados, con distintas pelucas, se morían muchas veces» , bromea Bazzano, orgulloso de haber podido sacar el máximo partido a los escenarios naturales por los que han pasado. En Santiago de Chile, donde tuvieron que cambiar el plan de producción a causa de las revueltas sociales con las que se toparon en el país, incluso construyeron una ciudadela de más de 5.000 m2 para representar el origen de la ciudad. Y contrataron también un coach para que gran parte de los actores pudieran interpretar a oficiales españoles sin que se notase demasiado su acento.

Con todo este trabajo detrás, Fernando López Puig, director de contenidos de TVE, no quiso poner en parrilla «Inés del alma mía» un día en el que compitiera con otras producciones españolas. « Deberíamos respetar las emisiones para darle la mayor capacidad de audiencia posible . No queríamos meter un elemento más a competencia», admite López Puig, que ve claras las ventajas económicas de tener un socio como Amazon Prime Video, aunque eso suponga cederles el estreno en España. «Ese temor se podía tener hace unos meses, pero con la realidad del consumo y la experiencia de otras cadenas se nos ha quitado. Hay público para todo. Habrá más gente pendiente del lineal, pero otra cosa es el diferido. Además, para nosotros es una buena forma de testear la serie», subraya el ejecutivo.