Osel, el niño lama español: «Con seis años me di cuenta de que era un déspota, un tirano, y no me gustó»

Osel Hita Torres , el niño lama español, es ahora un treintañero con gran sentido del humor, que se ríe de sí mismo y de su 'biógrafo'. A Lucas Figueroa , director de la serie documental sobre su vida, desde este jueves en HBO Max, lo considera su mentor, su 'hermano mayor', aunque es preferible no transcribir la traducción de esto último al tibetano. «No se te ocurra ponerlo», pide Osel, que se hizo famoso en 1986 cuando sus padres, una pareja de jipis de la Alpujarra, entregaron a su quinto hijo después de 'saber' que era la reencarnación del lama Yeshe . «Me sentí vendido», admite en el documental y repite en la entrevista con ABC, en un hotel céntrico de Madrid, mientras toma un zumo de maracuyá.

Osel, el elegido, vivió como en una película hasta que a los 17 años urdió una fuga casi de película . «Abandonó el trono y se tiró al vacío», destaca su amigo Quique, «sin saber cómo iba a caer». Su caso también es único porque no reniega de aquel mundo, demasiado cerrado para sus ansias de aprender y conocer, eso sí. «Me escapé un poco antes de cumplir los 18», cuenta, «para cumplirlos en España y no tener que volver».

«Si conoces al Dalai Lama, lo entenderás. Yo lo veo a 200 metros y me pongo a llorar de emoción. Siento la compasión que tiene». Osel Hita

¿No temió que intentaran captarlo de nuevo de algún modo? «No, son muy buena gente. Yo ahora entiendo mejor su perspectiva, desde Occidente. No he conocido gente de tanto corazón. Una de las razones por las que mantengo mi contacto con el mundo budista es porque me han inspirado hasta tal punto que siento que hay algo. No sé cómo explicarlo. Si conoces al Dalai Lama , lo entenderás. Yo lo veo a 200 metros y me pongo a llorar de emoción. Siento la compasión que tiene. Es real». ¿Osel tiene algo de eso? «¿Yo?, nada, el cuento», bromea. «Solo intento ser mejor persona cada día».

Osel todavía es capaz de recitar páginas enteras de textos en tibetano. En un minuto explica con un ejemplo práctico –si eso es posible– en qué consiste la metafísica del vacío. Instantes después confiesa que la primera que vez que vio a una chica en 'topless' , en Ibiza, tardó una hora en reponerse del impacto. ¿Tiran más dos tetas que dos reencarnaciones? «No voy a negar la atracción. Fue un 'shock' muy gordo. En mi cultura, las mujeres se tapaban desde el tobillo hasta el cuello. El mundo occidental era lo prohibido y yo siempre he sido un rebelde. Entonces me dije: ahora me toca a mí elegir».

«Estuve recibiendo cartas durante un año. No eran amenazas, me decían básicamente que la había cagado»

¿No se sintieron traicionados? Se piensa la respuesta unos segundos y duda antes de afirmar. «Sí... Para ser sincero, estuve recibiendo cartas durante un año. No eran amenazas, me decían básicamente que la había cagado. Has tirado una oportunidad muy grande, etcétera. Yo leía las cartas y luego las quemaba. Ahora quiero vivir mi vida y quiero hacer un proceso en el que puedo aportar lo que esperaban, pero a mí manera».

Se sintió «vendido»

Pese a todo, no ha tenido necesidad de reconciliarse. «No está en mi vocabulario siquiera. Y con mis padres, desde que he tenido a mi hijo, hay más unión. Antes no tenía mucho que hablar con ellos. Y es verdad que de pequeño me sentí vendido, pero luego me di cuenta de que tenía que madurar, porque si no, me iba a perjudicar yo solo».

La filosofía de Osel no tiene fisuras por la cara del rencor: «En vez de mirar la manera en que actúa la gente o lo que dice, hay que mirar la intención detrás de su actuación o su palabra. La mayoría de las veces te vas a dar cuenta de que la intención es positiva casi siempre, que no hay ganas de hacer daño. Lo que pasa es que el proceso se malentiende y ahí la comunicación es un problema».

Lucas Figueroa destaca de 'Osel' que no solo narra en cuatro capítulos la vida del niño lama, luego adulto, sino que «explica el contexto». «Mis padres tenían siete hijos. Yo era el quinto. Por ahí, les convenía dar alguno», dice medio en broma. «Llévate a unos unos cuantos, que ya son suficientes. Yo tengo solo un hijo y es muy diferente. Hay que entender la época. Mis padres eran superjipis y tenían una mentalidad muy liberal». «Me he sentido muy afortunado», añade, «porque tenía una oportunidad, pero un niño no tendría que soportar tanta presión y responsabilidad ».

¿Pero es realmente el elegido? ¿Alguna vez lo creyó? «Eso es lo de menos. Yo confío en Su Santidad el Dalai Lama, porque es mi maestro y es una persona muy sabia. Confío en su decisión, pero al final a mí me da igual. No me va a cambiar. Soy lo que soy».

El momento de la transformación

En realidad, Osel abrió los ojos mucho antes de acercarse a la mayoría de edad. «Con seis años, me di cuenta de que era un déspota, un tirano, y no me gustaba». «Lo vi en la reacción de la gente. No me trataban mal, pero había un sentimiento de tristeza. Yo decía: soy el rey del universo y quiero una capa. Y me la hice, con planetas y estrellas. La persona que me ayudaba, una monja egipcia, me dijo en inglés: 'No soy tu maldita sirvienta' . Ahí cambió todo, fue mi momento de transformación».

Por otro lado, aunque las pruebas 'demostraron' que era la reencarnación del lama Yeshe, no dejaba de ser un intruso en ese mundo: «Yo era blanco y no pertenecía a esa cultura, pero me di cuenta de que si los ignoraba, no me tomaban el pelo más. Mi hermano pequeño se cabreaba y todo el rato iban a por él, para reírse. Lo mío no era sabiduría, era supervivencia».

Osel es ahora una persona bondadosa, espiritual pero no religiosa. Se declara agnóstico, aunque sigue creyendo en la reencarnación. «Sí, porque científicamente se ha demostrado que no es una teoría. Me gusta investigar y hay estudios científicos que lo demuestran claramente». Sus palabras no calan lo suficiente, pero él insiste: «Hay muchos estudios y libros que lo han demostrado científicamente. La reencarnación existe y no es oscuridad».

«La serie me ha ayudado a entenderme a mí mismo mejor y a entender el contexto de mi vida. Al ver los capítulos, lloré de emoción, no de tristeza» Osel Hita

Lucas Figueroa, que ha dedicado cinco años al proyecto, confirma que la serie tendrá segunda temporada . «Lo interesante empieza ahora», asegura.

Osel sigue pensando que está en transición. Si su vida fuera un mapa, ¿en qué punto se encuentra entre los dos mundos que conoce? «En el Triángulo de las Bermudas», responde. «¡Qué bestia!», exclama el director, «no paras de dar titulares». «Sí, porque es un sitio que nadie entiende, místico. Todo el mundo sabe que existe, pero no saben lo que es. No lo entiendo ni yo, pero estoy ahí y sé que es una transformación, un proceso. La serie me ha ayudado a entenderme a mí mismo mejor y a entender el contexto de mi vida. Al ver los capítulos, lloré de emoción, no de tristeza».

Osel, por otro lado, asegura que Lucas le ha censurado a él más que al revés. «Porque es muy generoso«, explica el director, «y se desnuda y te ofrece todo». «Yo sentía la responsabilidad de contar sin prejuicios ni punto de vista, que el mensaje final fuera algo constructivo y no cayera en el amarillismo fácil . Y como Osel te cuenta todo, fue un ejercicio no de censura, sino de elección. Todavía hay mucho recorrido. Lo que empieza ahora es muy fuerte».

El protagonista, por otro lado, cuenta que cuando salió del monasterio la organización siguió ayudándole y financiando sus estudios. También pasó tres meses sin un duro, cuando le robaron la mochila en Venecia. «No pude disfrutar más». Ahora quiere «aportar algo a la sociedad». «Hace tres años fundé la Global Tree Initiative , una organización mundial que planta árboles, y luego quiero empezar a montar ecoaldeas y algún día orfanatos, para ofrecer a los niños una oportunidad».

También le gustaría dirigir la película sobre su vida . ¿Tiene algún actor en mente? «Uno muy guapo, obvio, con mucho carisma», y se ríe una vez más, con su limitadísima malicia siempre apuntando hacia sí mismo.

Más temas:

Ibiza

Budismo

Series

HBO