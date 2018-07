El Orgullo LGTB de las series españolas durante 2017/18

«Vis a vis» Saray y La Rizos han demostrado que la amistad es posible tras el amor - ABC

La tercera temporada de «Vis a vis», ahora en Fox España, ha demostrado que sigue siendo la serie española con mayor cuota de diversidad afectivo-sexual entre sus personajes. Tras el –indefinido– adiós al personaje de Maca (Maggie Civantos), el personaje de Rizos (Berta Vázquez) apostó por el clásico «un clavo quita a otro clavo». A lo largo de los últimos ocho episodios, la presidiaria más pizpireta de Cruz del Norte ha vivido un fugaz romance con Nerea (Irene Anula), la nueva agente de policía, ayudante del Inspectos Castillo.

A «La Rizos» le ha acompañado otra sospechosa habitual como Saray (Alba Flores), gitana y lesbiana. Esta temporada ha tenido que hacer frente al repudio de su familia por quedarse embarazada de otro hombre que no ha sido su marido (con el que se vio obligada a casarse). El cambio de cárcel durante este tercer año ha servido además para presentar una mayor diversidad entre sus presidiarias: una lesbiana, Goya (Itziar Castro), y una mujer trans, Luna (Abril Zamora, también trans en la vida real).

El mérito de «Vis a vis» –a excepción de la bisexualidad transitoria de su protagonista, Maca– es que los arcos argumentales de estos personajes no tiene que ver con su identidad u orientación sexual. Rizos vive una historia de amor. Saray hace frente a un embarazo por violación. Goya intenta ser una persona más extrovertida. Nerea investiga los asesinatos en la cárcel. Ninguno de estos personajes protagoniza la clásica trama de «salir del armario» o de reasignación de sexo.

«La Otra Mirada» Ángela ha mantenido un romance en secreto con una retratista - ABC

Durante la promoción de la serie de TVE, su actriz protagonista Cecilia Freire comentó a «Fórmula TV» por qué había decidido interpretar a la maestra Ángela tras haber dado vida a personajes aparentemente similares como la costurera Rita en «Velvet» y la profesora Blanca en «Física o química». La diferencia que la empujó a aceptar este papel fue su orientación sexual: una maestra en la Sevilla de los años 20, casada con cuatro hijos, pero secretamente homosexual.

En los diez episodios que «La otra mirada» lleva emitidos, el personaje de Ángela ha vivido un romance en secreto con una retratista. Un affaire que ambas esconden por temor a las represalias de sus más allegados. Aunque esté ambientada a principios del Siglo XX, los personajes de «La otra mirada» se comportan de una manera poco acorde a la época. A pesar de sus dudas y miedos, Ángela decide ser infiel a su marido con una mujer para así ella ser feliz. La maestra tiene incluso el apoyo de otra compañera de trabajo, Teresa (Patricia López Arnaiz).

Asimismo, la serie ha logrado crear una comunidad de fans en torno a los personajes de Teresa y Manuela (Macarena García), dos maestras –hasta el momento– heterosexuales, cuyas historias sentimentales han sido protagonizadas junto a personajes varones.

«El día de mañana» David Marcé es Quim Nebot en «El día de mañana» - ABC

Ambientada en la barcelona de los años 70, la última serie original de Movistar Plus aborda la homosexualidad masculina durante el tardofranquismo. A diferencia de «Vis a vis» o «La otra mirada», aquí es através de un personaje secundario: Quim Nebot (David Marcé), amigo del protagonista, Justo Gil (Oriol Pla), e hijo de un empresario.

Nebot oculta su homosexualidad (Justo lo descubre por equivocación en una fiesta), tiene un amante varón (que, sin embargo, acaba casándose con una mujer como «tapadera») e incluso se somete a terapias de electro-shock para «curarse», motivado por su padre. Una pequeña trama que recuerda a otra ficción nacional, «El caso. Crónica de sucesos» (TVE, 2016). En ella, el marido de la protagonista periodista decide acudir a este tipo de terapia para «curar» su homosexualidad.

«La Peste» Paco León es Luis de Zúñiga en «La peste» - ABC

«La peste», la superproducción de Movistar Plus estrenada el pasado enero, también ha abordado la cuestión de la homosexualidad, aunque de manera más secundaria. En este caso, ha sido Paco León el encargado de dar vida a Luis de Zúñiga, un nuevo burgués de la Sevilla del Siglo XVI que oculta su atracción hacia los hombres.

«Merlí» Bruno y Pol han sido una de las parejas más queridas de «Merlí» - ABC

La serie de la televisión autonómica catalana TV3 ha logrado una mayor comunidad de fans gracias a su inclusión en el catálogo de Netflix. Desde su primera temporada en 2015, la ficción protagonizada por estudiantes de Bachillerato ha abordado cuestiones como la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad –en su segunda temporada, presentó a Quima, una docente trans–. El pasado mes de enero «Merlí» se despidió definitivamente tras el desenlace de su tercera temporada; unos últimos capítulos que sirvieron para continuar la historia de amor entre Bruno (David Solans), hijo del protagonista Merlí, y Pol (Carlos Cuevas).

«Cuéntame cómo pasó» Julia Piera es Angie en la temporada 19 de «Cuéntame cómo pasó» - ABC

«Naci hombre, pero ahora soy una mujer». Así es como el primer personaje trans de «Cuéntame cómo pasó» se define ante otro. El contexto ha sido propicio pues su decimonovena temporada está ambientada ya en 1987. Se trata de Angie (Julia Piera), la nueva peluquera del barrio de San Genaro. Fue en el sexto episodio cuando Angie decide contarle su «secreto» a su jefa, la peluquera Nieves (Rosario Pardo), tras pedirle el DNI. También se lo acaba contando a su novio, Abraham (Miguel Canalejo), quien no responde de manera positiva. «Soy casi una mujer, Me falta el "casi". Estoy ahorrando para operarme. En realidad siempre me he sentido mujer», le dice.

«Paquita Salas» La segunda temporada de «Paquita Salas» ha profundizado en el personaje de Lidia San José - ABC

Aunque su «salida del armario» se produce en el cuarto episodio de la primera temporada, la homosexualidad del personaje de Lidia San José en «Paquita Salas» está integrada de manera muy natural. Tras haber tenido un fogoso encuentro en un ascensor con el personaje de Noemí Argüelles (Yolanda Ramos), Lidia comenta que su novia es Dulceida al final de la primera temporada. En esta segunda, ya de Netflix, no ha habido lugar para tramas amorosas. Sin embargo, en el tercer episodio –dedicado a «Lidi»–, sus amigas le preguntan si ha quedado con alguna chica tras acudir a un evento de cine.

«El ministerio del tiempo» Irene Larra es la auténtica heroína de «El ministerio del tiempo» - ABC

«El ministerio del tiempo» acabó en TVE el 1 de noviembre de 2017, pero si hay un personaje que dejó huella e incluso creó una férrea legión de fans (los «cayetaners»), ése fue el de Irene Larra (Cayetana Guillén Cuervo). Al igual que «Vis a vis», el mérito inicial de este personaje es que sus conflictos no proceden de su orientación sexual. Aún así, el séptimo episodio de la tercera temporada sí decidió ahondar en el pasado de la funcionaria. Con motivo del rodaje de la película «Viridiana», la patrulla tiene que viajar hasta 1961, la época de Irene. Es entonces cuando se reencuentra con fantasmas del pasado: su marido (Diego Martín) y sus padres, que reniegan de ella. No obstante, la última temporada también regaló a Irene un escarceo con el personaje interpretado por Rocío Muñoz en el quinto capítulo.

«Las chicas del cable» Ana Polvorosa es el personaje revelación de «Las chicas del cable» - ABC

El 25 de noviembre de 2017 llegó a Netflix la segunda temporada de «Las chicas del cable», ambientada en el Madrid de los años 20. Si hubo una trama que sorprendió en su primera tanda fue la relación a tres entre las telefonistas Carlota (Ana Fernández) y Sara (Ana Polvorosa) con Miguel (Borja Luna). La sorpresa fue incluso mayor cuando en los nuevas ocho entregas el personaje de Sara le desvela a Carlota su verdadera identidad de género: «Un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer».