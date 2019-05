Los Obama anuncian siete proyectos para Netflix, incluida una serie sobre Donald Trump

Actualizado 03/05/2019 a las 14:21

Hay vida más allá de la Casa Blanca, y la de Barack y Michelle Obama parece estar ligada al mundo de la producción de cine y series de televisión. Un año después de que Higher Ground Productions, productora propiedad del expresidente norteamericano, firmara un acuerdo de producción con Netflix, la compañía ha anunciado que desarrolla en estos momentos siete proyectos para la compañía de streaming. Se trata, en concreto, de tres películas y cuatro series de televisión.

Tal y como ha explicado Barack Obama a Variety, «creamos Higher Ground para aprovechar el poder de contar historias. No podíamos estar más emocionados con estos proyectos, que tocan temas como la raza, la democracia y los derechos civiles. Creemos que estas producciones no solo van a entretener sino que, además, educarán, conectarán y nos inspirarán». «Aquí hay algo para todos: mamás y papás, niños curiosos y cualquiera que simplemente esté buscando ver algo interesante e inspirador al final de un ajetreado día», aseguró por su parte Michelle Obama. Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, también ha puesto de relieve que los proyectos en marcha en Higher Ground tienen como nexo común el contenido social y el fomento de la igualdad.

Serie sobre Trump

Una de las series actualmente en desarrollo por la productora de la familia Obama es «The Fifth risk» («El quinto riesgo»), una ficción documental que adapta el libro homónimo de Michael Lewis y que relata los inicios de Donald Trump al frente del Gobierno americano. Otro de los proyectos es «Bloom», serie ambientada en el mundo de la moda en Nueva York tras la Segunda Guerra Mundial y que explorará la igualdad entre hombres y mujeres así como entre ciudadanos de diferente raza.

También ubicada en Nueva York estará «Overlooked», una producción antológica basada en la columna de obituarios del «New York Times» del mismo nombre y en la que el rotativo americano recupera historias de personalidades influyentes cuyas muertes no fueron publicadas. La última producción lleva el claro sello de Michelle Obama: «Listen to your vegetables. Eat Your Parents», una serie infantil que cuenta historias relacionadas con la alimentación para los más pequeños.

Respecto a las películas, Netflix estrenará el documental «American Factory», presentado en la última edición del FEstival de Cine de Sundance y del que Higher Ground adquirió los derechos. En concreto, la cinta narra la historia de un adinerado hombre de negocios chino que abre una fábrica en la antigua planta de General Motors. También la plataforma acogerá la adaptación del libro de David W. Blight «Frederick Douglass: Prophet of Freedom», sobre un afroamericano que lideró el movimiento abolicionista y «Crip Camp», un documental sobre los derechos de personas con discpacidad en EE.UU.