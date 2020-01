«No te puedes esconder», un thriller latino en las calles de Madrid

Actualizado 24/01/2020 a las 14:12

Huidas contra reloj, corrupción, asesinatos, terrorismo, trata de mujeres, amoríos, celos y traiciones. Todo esto cabe en «No te puedes esconder», un thriller de la cadena mexicana Telemundo que llega hoy a Netflix con marcado acento español: Eduardo Noriega, Maribel Verdú, Bárbara Goenaga e Iván Sánchez, entre otros, completan un reparto que rodó más del 80% de sus escenas en nuestro país. «Trabajamos durante año y medio en el desarrollo de esta serie con el propósito de unir de forma orgánica ambos mundos, el de América y el de España, para incluir personajes latinos y españoles delante y detrás de las cámaras», explicó Marcos Santana, presidente de Telemundo Internacional, en la presentación de la serie en el último FesTVal de Vitoria.

«No te puedes esconder» comienza cuando Mónica (la estrella de telenovela Blanca Soto) se ve obligada a abandonar su hogar en México DF acompañada de su hija para emprender una nueva vida en Madrid. Dos años después, una serie de acontecimientos la sumirán en un torbellino de intrigas y asesinatos donde conocerá también al enigmático Daniel (Eduardo Noriega). Una de las encargadas de investigar el drama de Mónica será la inspectora Laura Urrutia, interpretada por Maribel Verdú. «Es una tía dura pero borde, que no se permite ninguna concesión hasta que aparece un personaje que le rompe los esquemas», desvela la actriz.

Aunque se ganó hace años el puesto de actriz protagonista, Verdú está encantada con este personaje secundario «fundamental». «En principio, en esas fechas iba a descansar. En tele siempre me ofrecen protagonistas, y con el cine no podía hacerlas. Ahora las series han cambiado y no son solo sobre asuntos familiares, que me daban una pereza que me moría. Entonces cuando me llegaron estos guiones me gustaron, conocía a la productora y me molaba estar con Eduardo, porque nadie nos había juntado. Todo cuadraba», cuenta, satisfecha de participar en una serie que acerca a los hispanohablantes. «Yo llevo años metida en el mundo latino, es mi segundo mercado».