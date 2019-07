HBO no se disculpa por el final de «Juego de Tronos»

Actualizado 25/07/2019 a las 09:30

Habrá pasado un año y el final de «Juego de Tronos» seguirá dando de qué hablar. El destino del Trono de Hierro, el regente de los Seis Reinos, el destino de Daenerys Targaryen y Jon Nieve... Los acontecimientos de la última tanda de capítulos ideada por Benioff y Weiss para la serie de HBO supuso una decepción mayúscula para una parte considerable de la audiencia, que incluso llegó a iniciar una petición en la Red para que la televisión americana modificara el final.

Las prisas no son buenas compañeras y, si bien es cierto que el final de «Juego de Tronos» satisfizo las expectativas de muchos seguidores, también lo es que las tramas se resolvieron de manera acelerada y que, por qué no, unos cuantos capítulos más no habrían venido mal para resolver con solvencia algunos acontecimientos importantes. Esta semana HBO se ha pronunciado sobre las quejas en un evento en EE.UU. al que acudieron miembros de la prensa especializada. Al respecto, Casey Bloys, jefe de programación de HBO, afirmó que «Hay muy pocas desventajas de tener una serie inmensamente popular, pero una de las que se me ocurren es que, cuando intentas acabarla, mucha gente tiene opiniones rotundas de cómo debería terminar».

«Demuestra mucho entusiasmo»

Sobre la petición en Change.org para rehacer el final, Bloys no dudó en asegurar que «demuestra mucho entusiasmo y pasión por la serie, pero no fue algo que consideráramos de forma seria». El directivo, además, aseguró estar satisfecho con los últimos episodios y la manera en que los creadores dieron carpetazo a las historias de Poniente. También Bloys quiso aportar algún detalle sobre la precuela de «Juego de Tronos» que protagoniza Naomi Watts: «El rodaje ha terminado [en referencia al episodio piloto]. Pinta muy bien. El reparto estuvo increíble y ya están ocupados en la sala de montaje».

«Bloodmoon», traducido como «Luna de sangre», indagará en cómo los Caminantes Blancos nacieron y en su «guerra» con los Hijos del Bosque. La serie estará ambientada 8.000 años antes de la acción en la que se desarrolló «Juego de Tronos».