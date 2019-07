Nicolás Goldschmidt se pone en la piel de Maradona

Actualizado 22/07/2019 a las 13:04

Es el argentino más famoso de todos los tiempos por su gran habilidad deportiva. Y en todo el mundo -en especial, en su país de origen- acumula tanto grandes fanáticos como furibundos detractores. La figura de Diego Armando Maradona es polémica y lo trasciende enormemente, ya que es uno de los iconos indiscutibles del país del tango. Es por ello que el gigante Amazon ha visto rápidamente la veta comercial de este personaje y, a partir de allí, trabaja en una serie de nombre «Sueño Bendito» que narra la vida y obra del exfutbolista andino. Además de su exitosa carrera, la biopic mostrarás las ideas y vueltas de «El Diez» con su exmujer y madre de sus hijas, Claudia Villafañe. El rodaje, que se lleva a cabo en estos días entre Argentina y España, tiene como escenarios centrales las calles barcelonesas y diferentes lugares que determinaron la historia del futbolista. En diálogo con ABC, el actor argentino Nicolás Goldschmidt (32 años), que en la biopic encarna a «El Pelusa» en sus años de juventud - y estuvo este mes de julio en la Ciudad Condal por el rodaje- contó los detalles del enorme desafío profesional que le tocó atravesar.

P - ¿Cómo fue el proceso de ponerse en la piel de una de las figuras más importantes del deporte a nivel internacional?

R - Fue un proceso muy largo. Una vez que me seleccionaron para hacer el papel de Diego Maradona, tuve ocho meses deintensa preparaciónpara poder llevarlo a cabo. En ese tiempo, me dediqué enteramente al entrenamiento, la preparación física y los ensayos necesarios para participar de la serie. Allí tuve que estudiar bien al personaje, incorporar todos sus gestos e imitar su tono de voz y su particular estilo.

P - En ese proceso de composición del personaje, ¿cuál fue el principal desafío o dificultad que apareció en el camino?

R - Cuando se trata de un personaje histórico, tan conocido por todos, la responsabilidad del actor es mucho mayor y hay que estar en los detalles. El parecido es muy importante y, muy especialmente, la tonalidad en la que habla. Por ejemplo, para poder interpretarlo correctamente, yo tuve que ubicar mi voz en la nota «Re». Por eso, llevaba a todos los ensayos un pequeño piano conmigo para hacerlo bien. También tuve que modificar la manera natural de arquear mis cejas y hacer que sea similar al de Maradona. Por supuesto, tuve que ponerle mi impronta personal pero como se trata de una figura de fama internacional, fue muy importante parecerme mucho al personaje real.

P - ¿Cuál es la etapa de la vida del astro del fútbol que le toca interpretar?

R - Yo interpreto la vida del personaje entre los años 1976 y 1982, en su juventud. Es la etapa del debut de Diego Maradona en la Primera División y los comienzos en su carrera como futbolista. Me pongo en la piel del humilde joven de barrio que de repente empieza a ganar mucho dinero porque es muy bueno y se destaca en lo que hace.

P - Sabemos que en la serie de Amazon son tres los actores que se ponen en la piel de Maradona, en las distintas etapas de su vida. ¿Cómo se realizó el trabajo en conjunto con los otros dos intérpretes?

R - Fue fundamental poder coordinar el trabajo entre todos los que interpretamos al deportista –los actores otros son Juan Palomino, que se pone en la piel de un Maradona adulto y Nazareno Casero, que lo hace en su mediana edad-. Entre los tres compartimos muchas lecturas y hasta caminamos juntos durante los ensayos para poder adoptar el mismo estilo de andar del personaje y que haya una continuidad en la historia que se narra.

P - Todos los argentinos tienen, por lo general, una cierta opinión –favorable o no- sobre el astro del fútbol. ¿Influenció esto de alguna manera su actuación?

R - Desde que comencé con este proyecto, me propuse firmemente olvidarme de mi opiniónsobre él y de quién se trataba. Traté simplemente de pensarlo como un joven de barrio que es muy bueno haciendo lo que hace. Para la grabación, viajé a Barcelona y estuve allí desde junio hasta mediados de este mes. Lo que intenta la serie es contar un poco la historia de su vida. Tanto Maradona como su familia tienen conocimiento de que se está rodando una serie sobre él, pero por el momento no han hecho ningún comentario al respecto.

P - ¿Qué expectativas hay con respecto a la serie y cómo cree que impactará en su carrera profesional?

R - El proyecto tiene una escala mundial. Eso es muy prometedor para todos los que trabajamos en él. Además, está muy bien armado y deseo poder ampliar los caminos de mi carrera a partir de él. Considero que es un nuevo principio para mi carrera, un nuevo punto de partida. La serie está todavía en plena etapa de rodaje y se estrenará en España en el año 2020.