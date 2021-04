Netflix sorprende con la tercera temporada de 'Master of none' cuatro años después La serie creada y protagonizada por Aziz Ansari regresa en mayo sin todavía un día concreto de estreno

'Master of none', la serie creada y protagonizada por Aziz Ansari ('Parks and Recreation'), regresará este mayo a Netflix con una tercera temporada; la segunda se estrenó en la plataforma hace casi cuatro años y su cocreador nunca había cerrado la puerta a una continuación siempre y cuando fuese buena.

Lo cierto es que, meses después, el actor tuvo que desmentir las acusaciones de una joven sobre su inadecuado comportamiento durante una cita y, cuando éste reapareció, lo hizo sobre el escenario con un monólogo.

Netflix confirma el estreno de la tercera temporada de 'Master of none' el próximo mayo, pero no el día exacto, después de meses de rumores en los que algunos medios locales británicos habían difundido el rodaje de los nuevos cinco episodios.

La nueva temporada, dirigida por el propio Ansari y escrita junto a Lena Waithe, tendrá como protagonista al personaje de esta última, Denise, que ya tuvo su momento de gloria en la segunda temporada con aquel 'Thanksgiving'.