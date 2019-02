Wild Wild Country

De esta joya de Netflix se ha hablado poco para lo que se merece. «Wild Wild Country» es una serie documental de seis episodios que narra la historia de una secta en Oregón liderada durante los años 80 por un gurú procedente de la India. Historias sobre sectas hay muchas, pero en «Wild Wild Country» no solo accederemos a la ideología de este líder espiritual sino también a la forma en que intenta expandir su culto por varias zonas de EE.UU. entrando en conflicto con las costumbres locales.

Los artífices de «Wild Wild Country» son los hermanos Maclain y Chapman Way, responsables también de «Battered Bastards of Baseball», documental que narra la historia de Bing Russel -padre del actor Kurt Russell-, quien creó un equipo de béisbol independiente que llegó al estrellato en 1970. También disponible en Netflix.

Duración: 6 episodios de 1h 10min

Remastered

El asesinato de Sam Cook centra el último y fascinante capítulo de «ReMastered: Los dos asesinatos de Sam Cooke», uno de los pioneros del soul en EE.UU. y con cuya vida terminó Bertha Franklin, quien dijo haberle asesinado en defensa propia después de que el músico intentara abusar de ella.

El caso, no obstante, sigue rodeado de misterio. Así lo cuenta Lucía Martínez Cabanelas en este análisis del documental de Netflix: «Se dijo que un tiro certero, propio de un profesional, impropio de una supuestamente asustada dueña de un hotel a la que iban a agredir, había sido la causa de la muerte del artista. Pero, años después, Etta James escribió en su autobiografía «Rabia por sobrevivir» que pudo se notaban las marcas de una paliza cuando lo despidió en el ataúd. La cabeza, cuenta, casi estaba separada del resto del cuerpo y tenía profundas cicatrices en la cabeza.. ». Lee aquí el artículo completo.

Duración: 1h 14minutos

Jessica Jones

Pareciera que hay que estar siempre a la vanguardia de los estrenos de Netflix. Que si todavía no has visto del tirón «The Umbrella Academy», que la plataforma estrenó este viernes, no eres un seriéfilo como Dios manda. Dejémonos de tonterías y saboreemos las series cómo y cuándo nos apetezca. Si en su día no viste «Jessica Jones» quizá ahora sea un buen momento para iniciarte con esta historia de Marvel protagonizada por Krysten Ritter (puede que te suene de «Breaking Bad»).

En sus dos temporadas, Jessica Jones ha demostrado que es uno de los personajes más suculentos de Marvel, al menos de los llevados a la televisión por Netflix. «Daredevill», «Luke Cage» y «Iron Fist» no han subrevivido a la purga en la plataforma de streaming. Si ella lo ha hecho... por algo será.

Duración: 26 capítulos de en torno a los 50 minutos cada uno.

Bobby Kennedy for president Bobby Kennedy

Recomendable serie documental sobre Bobby Kennedy, su vida y legado en EE.UU. La producción dirigida por Dawn Porter, está dividida en cuatro episodios que, a través del archivo histórico y varias entrevistas con personalidades de la época definen la trayectoria del político asesinado en 1968.

La miniserie tiene una calificación en Filmaffinity de un 7,2 y ha recibido un buen número de críticas positivas que nos hacen recomendarte este pedazo de la historia disponible en Netflix.

Duración: Cuatro capítulos de una hora aproximadamente

Flint Town

«Flint Town» muestra a través de sus ocho capítulos la decadencia de un departamento de policía en Michigan. El documental es resultado del trabajo de un equipo de televisión, que siguió a un grupo de policías de la ciudad norteamericana de Flint en su rutina diaria. Lo que los periodistas descubrieron, sin embargo, fue un departamento desbordado y con unas condiciones de trabajo lamentables.

«Flint Town» no es solo el reflejo de ese pequeño pueblo de Michigan sino también de una sociedad cuanto menos decadente y desestructurada. Como afirmó el crítico Adam Graham en «Detroit News», la serie es «dura, descarnada y vital, como la ciudad que le da nombre. Una experiencia visual estresante pero importante».

Duración: 8 capítulos de alrededor de una 45 minutos