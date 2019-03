Actualizado 13/03/2019 a las 13:08

Aunque es cierto que el catálogo de Netflix no hace más que crecer también lo es que la plataforma no puede guardar para siempre su contenido no original y es por ello por lo que el usuario debe permanecer alerta con ciertas ficciones cuya estancia en el servicio de streaming es temporal y que, sin previo aviso, pueden abandonar la biblioteca de contenidos para dar cabida a nuevas producciones. Recordamos que este mes llegan a Netflix estrenos como «Star Trek: Discovery», «Love, Death & Robots» o la tercera temporada de «Santa Clarita Diet», entre otras producciones.

Este mes, lamentablemente, decimos adiós a grandes contenidos que apartir de ahora deberemos buscar en otras plataformas si todavía no los hemos visto en Netflix. Una de las ficciones a los que más nos cuesta decir adiós es «Firefly», la serie de Joss Whedon protagonizada, entre otros, por Nathan Fillion y Gina Torres y que en sus catorce capítulos de duración se ha convertido en toda una producción de culto. Desaparece mañana del catálogo así que te quedan unas horas para darte un buen maratón. Merece la pena.

También sale del catálogo de Netflix «Doctor Who», un adiós del todo doloroso ya que las seis temporadas disponibles en la plataforma dejan de estar disponibles el próximo 30 de marzo. La ficción, una de las más aclamadas en Reino Unido, es una de las grandes pérdidas de la plataforma este mes.

También británica y una de las joyas del catálogo actual de Netflix es «Happy Valley», que sale del catálogo el próximo 30 de marzo. También te da tiempo a un atracón ya que sus dos temporadas abarcan un total de doce capítulos. La ficción de la BBC creada por Sally Wainwright ganó el BAFTA a Mejor Serie Dramática en el año 2014 y es todo un básico de las series de televisión británicas.

La miniserie «Hatfields & McCoys», protagonizada por Kevin Costner, abandona la plataforma el 30 de marzo. La ficción se ubica temporalmente en la Guerra de Secesión norteamericana y se divide en tres capítulos de poco más de hora y media de duración cada uno. Aunque no tuvo gran repercusión mediática «Hatfields & McCoys» narra uno de los episodios más trágicos de la historia estadounidense a través del conflicto entre dos amigos que acaban de regresar de la guerra.

Con dos temporadas de trece capítulos, «Helix» narra el día a día de un equipo de científicos que descubre que un virus podría estar a punto de acabar con la especie humana. Como las anteriores, sale de la plataforma el día 30 de marzo y si le pones empeño te dará tiempo a terminarla, aunque debemos alertarte de que, pese a la buena premisa inicial, la historia pierde fuerza a medida que avanzan sus episodios.

Uno de las salidas con las que más pierde el catálogo de Netflix este mes es con la de «Life» («Vida»), el clásico de la BBC creado por David Attenborough y en el que se adentra en el modo de vida de los principales grupos de seres vivos del planeta. Es un imprescindible así que, si no lo habías visto, corre porque el 30 de marzo deja de estar disponible. Las malas noticias no acaban aquí. Tampoco estarán disponibles en Netflix a partir de esa fecha otros clásicos de Attemborough como «Planeta Tierra», «Planeta Azul» y «África». Una verdadera lástima.

Aunque no es una gran pérdida, sobre todo tras saber que Netflix pierde cuatro clásicos de Attemborough, sale también de la plataforma «The Client List», la ficción con la que Jennifer Love Hewitt volvió al panorama seriéfilo tras «Entre fantasmas». La serie, que no va mucho más allá de ser un «placer culpable», dejará de estar disponible a finales de mes. (Sobreviviremos sin ella)

A continuación te ofrecemos el listado completo de series y programas que abandonan Netflix en marzo:

Life

Planet Earth: The Complete Collection

The Blue Planet: A Natural History of the Oceans

Africa

Firefly

Doctor Who

Call the Midwife

Happy Valley

Lockup: Extended Stay

Silvana Sin Lana

Fresh Meat

Auschwitz: Inside the Nazi State

Hatfields and McCoys

Killjoys

The Musketeers

Bo on the Go!

Helix

Misfits0

Pokémon the Series: XYZ

The Paradise

The Client List

The Red Tent

Peppa Pig