Sam Neill: «Las mejores ideas se encuentran en televisión»

Actualizado 13/10/2019 a las 00:59

Conocido en medio mundo gracias a «Parque Jurásico», Sam Neill (Irlanda, 1947) volverá al parque, 25 años después de la original, en la tercera entrega. Poco más puede adelantar. «Solo puedo decir que reencontrarme con Laura Dern y Jeff Goldblum me hace feliz y que la historia transcurre en un mundo nuevo para mí». El Festival de Sitges otorgó ayer al veterano actor el premio a toda su trayectoria, el más importante del certamen.

«Trabajar en el cine es fruto de la casualidad, de estar en el lugar adecuado», dice Neill, que vive en una granja en Nueva Zelanda, elaborando sus propios vinos. «No me veo como una estrella. Encontrarte en Cannes con Claudia Cardinale o Simone Signoret, eso sí que era glamour, había misterio». Durante la entrevista no duda en afirmar que «las mejores ideas se encuentran en televisión. No tengo nada contra el cine de superhéroes, pero la industria debería financiar otro tipo de proyectos».

P - Una nueva generación lo conoce gracias a la magnífica serie británica «Peaky Blinders»...

R - Empezó de forma muy pausada, pero ha ido a más gracias a su salto a Netflix, tras ser emitida por la BBC. Las plataformas están consiguiendo que muchas personas puedan engancharse a las series desde el principio.

P - Una de sus bazas es su anacrónica mezcla de música moderna con el vestuario años 20.

R - Es un drama de época pero suena rock and roll. Pensamos que no funcionaría, pero el vestuario, el peinado, todo es genial. Estuve en un festival que reúne a 50.000 fans que se disfrazan como los personajes. Me di cuenta que nadie vestía como el mío, el inspector Campbell [risas]. De la serie he conservado elbigote.

P - En la dos primeras temporadas fue el antagonista: el inspector resulta ser peor que los criminales a los que persigue.

R - Leí 10 páginas del guion y me dije: «Este personaje es increíble». Luego me lo pensé mejor. ¿Cómo podría conseguir ser tan tan malo?

P - ¿Podría decir que es uno de los más complejos de su carrera?

R - No el que más, pero sí uno de los más ricos. Sus cualidades no le redimen, pero me daba pena porque ha tenido una infancia brutal, un horrible padre que le golpeaba, nacido en Irlanda del Norte con esa especie de locura dentro protestante. Se enamora de una mujer más joven, y es tan humillante…

P - ¿Y qué me dice del cardenal Wolsey de «Los Tudor»?

R - Ese sí que es muy complejo. Es horrible, lo controla todo. Disfruta del poder, con cosas que no debería tener, como mujeres, dinero, posesiones… Todo está mal en él, pero también le mueve ese deseo de servir y complacer al rey. Quizás se parece a Giuliani [risas].

P - Estará en la segunda temporada de «Flack» [estreno en Cosmo en noviembre], lo que supondrá el reencuentro con Anna Paquin, tras «El piano».

R - Es increíble. En «El piano» tenía 10 años y era mi hijastra; ahora interpreta a mi jefa. En 25 años solo la he visto una vez. De hecho, conozco más a su marido, Stephen [Moyer], con el que he trabajado [en la miniserie «Hielo»]. También me ocurre algo extraño con otra de las actrices: Sophie Okonedo era mi hija en «Skin» y ahora soy su amante.

P - Los seriéfilos lo conocen también por dos thrillers con una buena premisa, pero mal ejecutados. ¿Qué ocurrió con «Happy town» y «Alcatraz»?

R - Fue una lástima en ambos casos. Con la primera, desde la cadena ABC no estaban convencidos y la cancelaron tras ocho episodios. Con «Alcatraz» fue peor. El misterio era genial –un grupo de prisioneros desaparecidos de Alcatraz regresan– pero Fox lo convirtió en un procedimental, con un villano diferente cada semana, lo cual fue una estupidez. Cuando la rodé sabía que estaba condenada al fracaso. Pero me gustan este tipo de series, con misterios complejos, del estilo de la danesa «El puente».

P - Al rodar «Parque Jurásico 3» tuvo que rechazar participar en «El señor de los anillos». Ahora, Amazon rueda la serie. ¿Se embarcaría en un proyecto así o del estilo de «Juego de tronos»?

R - Seguro que si digo que no, me llaman para hacer algo parecido, así que te diré que nunca se sabe.

P - De todos los personajes de «Juego de tronos», ¿cuál le hubiera gustado interpretar?

R - Me hubiera gustado ser Cersei porque es malísima. Lena Headey es muy amiga mía. No sé qué papel me falta por hacer. Seguramente interpretar a una mujer muy mala sería uno de ellos.

P - ¿Se ha llevado algo de recuerdo de algún rodaje?

R - De «Parque Jurásico» conservo el reloj con el que asusto a los niños, y también las botas. Debería venderlas en Ebay, y lo que obtenga donarlo a una organización benéfica. No son unas botas cualquiera, ¡con ellas he pateado dinosaurios!