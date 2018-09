Movistar+ responde a su polémica machista: «Incluir mujeres es la asignatura pendiente de #0»

Actualizado 12/09/2018 a las 01:21

Movistar+ acudió al FesTVal de Vitoria con todo su elenco de cómicos, un reparto que dio mucho que hablar, ya que apenas incluía dos mujeres. «Es la gran asignatura pendiente de #0. Lo sabemos, y somos tan conscientes que no quisimos esconderlo. Esperamos que esta foto varíe, pues es un deber. Nosotros sabemos que está pendiente y no creo que sea solo en la comedia», explicó Fernando Jerez, director del canal. Asimismo, puntualizó, en muchas ocasiones se ha intentado fichar a mujeres que finalmente no han podido incorporarse al grupo porque tenían otros proyectos o contratos.

En ficción, la plataforma ha logrado mayor igualdad. «Pedí un recuento de directoras, guionistas y productoras y este año nos salió un 36%. En 2019 alcanzaremos el 40%. Creo que vamos razonablemente bien, aunque lo suyo seria un 50%. Nosotros damos prioridad a los creadores y al proyecto, así que no está mal», subrayó Corral, director del área.

«Estamos despertando y nos estamos cuenta de la invisibilidad en la que estamos», afirmó Leticia Dolera. «Esta muy bien que Movistar tome esa responsabilidad social y lo haga desde la ficción. Es positivo y necesario y responde a los cientos de miles de personas que el 8 de marzo salieron a la calle. Si somos la mitad del mundo que seamos la mitad de las historias», concluye.