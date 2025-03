Movistar+ se hace con «Quiz», la serie sobre el escándalo en «¿Quién quiere ser millonario?»

Movistar+ emitirá a partir de septiembre «Quiz», la miniserie británica sobre la historia real de Charles Ingram, quien protagonizó un tremendo escándalo tras ser acusado de hacer trampas para ganar 1 millón de libras en el concurso «¿Quién quiere ser millonario?». La serie, adaptación televisiva de la obra de teatro de James Graham, analiza cómo Ingram, su esposa y un cómplice presente durante el concurso, Tecwen Whittock, lograron burlar las reglas del concurso antes de ser descubiertos y llevados ante la justicia.

De tres capítulos de duración y dirigida por Stephen Frears, a quien respaldan producciones como «A very english scandal» y «The loudest voice» , el elenco de «Quiz» lo componen actores de la talla de Michael Sheen (The Good Fight, Masters of Sex) como el veterano presentador de televisión Chris Tarrant; Matthew MacFadyen (Orgullo y prejuicio, Succession, El desafío - Frost contra Nixon) como el inesperado protagonista del escándalo, Charles Ingram; Sian Clifford (Fleabag, The Duke) en el papel de Diana Ingram; Mark Bonnar (Catastrophe, Guilt, Line of Duty) como Paul Smith, el visionario productor que da forma al famoso concurso, y Helen McCrory (Penny Dreadful, saga Harry Potter, Peaky Blinders, MotherFatherSon) como la abogada defensora de los Ingram, Sonia Woodley.

Sinopsis

Cuando el productor televisivo Paul Smith lo apuesta todo a poner en marcha un ambicioso concurso, una familia aficionada a los juegos de preguntas ve la oportunidad de aprovechar su particular obsesión para ganar un dinero extra. Después de varios intentos por parte de su cuñado y de su mujer, Charles, antiguo comandante del ejército británico y el más ajeno al popular formato, se convierte en la última esperanza de los Ingram. Su primera noche es un desastre, pero, en su segundo intento, Charles se revela como un gran concursante y su renovada estrategia resulta ser tan sorprendente como exitosa. La audiencia permanece en vilo pegada al televisor mientras Charles escala hacia el premio definitivo, pero los productores de la cadena perciben una serie de detalles que les hacen sospechar de un posible fraude.