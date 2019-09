El motivo por el que un protagonista de «Friends» estuvo a punto de desaparecer de la serie

Actualizado 12/09/2019 a las 09:07

El humor de «Friends» es inmortal. Todavía ahora, justo un cuarto de siglo después de su estreno, la exitosa serie sigue siendo motivo de orgullo para sus actores, cuyos papeles se han convertido en sagrados para los fans de la comedia.

Sin embargo, todo estuvo a punto de ser bien diferente, cuando uno de los protagonistas de «Friends» estuvo a punto de abandonar la ficción creada por David Crane y Marta Kauffman por falta de motivación y de confianza.

Lisa Kudrow, que dio vida a Phoebe Buffay, se convirtió durante la emisión de la serie en uno de los personajes más queridos, por su simpatía y su especial personalidad pero también por brindar a la audiencia momentazos como el icónico «Smelly Cat». Ahora, la actriz ha admitido en «Entertainment Weekly» que su papel en la serie no fue un camino de rosas, y que estuvo a punto de abandonar la comedia porque no se sentía capacitada para meterse en la piel de Phoebe.

«Me sentía como "mierda, les engañé en la audición. Soy la única que ha soportado el proceso de selección y por eso me han cogido" [...] Para cuando llegó la tercera temporada me estaba costando muchísimo», ha admitido la actriz. Por fortuna, los espectadores de «Friends» pudieron seguir disfrutando de la exitosa ficción, disputada en la actualidad por las plataformas, que ven en la serie que catapultó a Jennifer Anniston y compañía un tesoro gracias a su inmortal audiencia.

Quien acudió al rescate de Lisa Kudrow no fue otro que Matt LeBlanc, Joey en «Friends», que infundió en la intérprete la confianza suficiente para superar esa crisis personal que a punto estuvo de hacer fracasar una de las mejores comedias. «Eres ella, relájate, lo tienes, has estado interpretando a este personaje durante tres jodidos años. No necesitas trabajar tan duro. Relájate. ¡Y tenía razón!», cuenta Kudrow que le dijo su compañero en «Friends» sobre su papel, por el que la actriz estuvo nominada dos veces al Emmy a mejor actriz de reparto, premio que conseguiría, al fin, por la cuarta temporada. Una en la que no habría participado si no fuera por LeBlanc. Una vez más, y aunque parezca mentira, Joey al rescate.