El motivo por el que Kaley Cuoco no habla con sus compañeros de «The Big Bang Theory»

Actualizado 29/07/2019 a las 09:56

El final de «The Big Bang Theory» fue una experiencia traumática para los intérpretes de la famosa sitcom norteamericana quienes, tras doce años compartiendo sofá, emprendieron caminos laborales separados y alejados de los personajes a los que en los últimos tiempos habían dedicado sus vidas: Penny, Leonard, Sheldon, Howard, Rajesh, Amy Farrah Fowler y Bernadette. Tras su última escena — emitida en mayo de este año — los que, según los datos, han sido los actores mejor pagados de la televisión y compañeros de viaje durante todo este tiempo, no han vuelto a verse las caras.

Así lo ha revelado Kaley Cuoco, actriz que dio vida a Penny en la ficción de CBS, y quien aseguró durante una entrevista que no había vuelto a hablar con ningún integrante de la serie desde la emisión del capítulo final. Tal y como explicó la actriz, los actores de «The Big Bang Theory» todavía no han asimilado el final de la serie y el hecho de que ya no volverán a trabajar juntos. «Para nosotros esto está siendo como una pausa de verano, cada uno lleva su propia dirección», afirmó Cuoco.

El regreso de vacaciones, eso sí, será duro a tenor de las declaraciones de la actriz. «Creo que será difícil en septiembre, cuando volvíamos a juntarnos todos».

El fin de una era

Fue Jim Parsons, actor que durante doce años se metió en la piel de Sheldon Cooper, quien propició el final de «The Big Bang Theory» por motivos personales. Como reveló durante una entrevista a «EW», el extravagante físico teórico no tenía mucho más que aportar a la vida de Parsons y, por ello, era mejor poner punto y final a la vetarana comedia. «Incluso si tienes una gran carrera cinematográfica, no vas aparcar en la misma plaza de garaje durante 12 años. No es así como funciona normalmente la vida de una persona que una profesión creativa. Aunque la mayoría de los seres humanos anhelan esa estructura», confesó.

«Creo que realmente exprimimos todo lo que pudimos. Hemos llegado a hacer muchas cosas. Pensamos que podríamos seguir contando historias, pero creo que ya hemos roído todo ese hueso», dijo el actor americano.