El motivo por el que «The Good Doctor» casi no llega a emitirse

«The Good Doctor» se ha convertido un gran éxito para la cadena estadounidense ABC. Espectadores de todo el mundo se han enganchado a la serie dramática en la que Shaun Murphy (Alfred Thomas), un cirujano con autismo y síndrome de Savant, resuelve misteriosos casos en un prestigiosos hospital de San Francisco. A pesar la aceptación del público tuvo problemas que amenazaron con acabar definitivamente con la serie antes de comenzar con el rodaje.

David Shore («House»), productor ejecutivo del drama, contó en una entrevista para Los Ángeles Times que en 2016, justo antes de empezar con la grabación de la primera temporada, tuvo una fuerte disputa con una importante agencia de talentos de Hollywood. Las diferencias eran por las altas comisiones que querían cobrar por poner en contacto actores, directores y guionistas para la ficción, en lugar de ajustarse al 10% sobre el sueldo de cada cliente, cifra habitual para este tipo de contratos. Este se convirtió en un problema que tuvo en jaque la serie, hasta que los sindicatos pidieron a los miembros del equipo que despidieran a los agentes que no estuvieran de acuerdo con ajustarse a la tarifa habitual, una petición de fuerza mayor con la que querían hacer frente a las dificultades que se estaban planteando. Shore habló con su agentes de ICM Partners y les dijo que no quería que la serie tuviera impuestos extra. El productor creía que las comisiones solo inflarían el costo de la producción y quería que este dinero fuese utilizado para mejorar la calidad de la serie en si y no para pagar a las agencias.

Shore dijo que cuando la agencia «William Morris Endeavour», representantes de «EnterMedia Contents», quienes poseen los derechos de «The Good Doctor», se enteraron de que la serie no manejaría comisiones extra, amenazaron con romper el acuerdo, el día antes de que el programa fuera presentado a las cadenas de televisión. «No sé cómo «William Morris Endeavour» harían desaparecer el acuerdo, pero esa era la amenaza»,Dijo Shore, a lo que agregó: «ICM y Sony Pictures Television, que son productores del programa, hablaron con ellos y el problema se resolvió».

«The Good Doctor» terminó siguiendo los dictámenes de David Shore y finalmente no pagaron impuestos de representación, hecho que permitió que tuviesen un equipo de guionistas más numeroso, apuesta que se reafirma con los datos de audiencia, que han permitido que la serie haya renovado ya para una tercera temporada.