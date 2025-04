Montse Alcoverro se despide de Úrsula, histórica villana de «Acacias 38»: «Espero que al público le duela»

El refrán popular que asegura que bicho malo nunca muere ha fallado esta vez en «Acacias 38» . Úrsula, la villana por excelencia de la serie de las sobremesas de La 1 y uno de sus personajes históricos, por fin ha recibido lo que llevaba buscando desde que pisó las calles de la popular serie. En el capítulo del lunes, Montse Alcoverro se despidió del personaje y de «Acacias 38». «Siento una gran paz tanto interior como exterior. Ha sido una salida preciosa, muy cuidada, con una muerte épica», admite la intérprete. «Siento un gran cariño por el personaje. A pesar de sus maldades, esta “pajarraca” me ha dado muchas alegrías. Cuando la gente me ve por la calle y me reconoce solo recibo muestras de cariño. Saben perfectamente que lo mío es un papel. Incluso me dicen que soy muy buena actriz ya que no soy en realidad como lo es mi personaje. Todo esto me llena de orgullo profesional», añade.

Y eso que Montse Alcoverro reconoce que al principio le costó interpretarla. «Me gusta preparar los personajes y apenas tuve tiempo. Me inspiré en la señora Danvers, el ama de llaves de la película “Rebeca”, en “La Loba” que interpretó Bette Davis e incluso en la Bernarda Alba que escribió Lorca», plantea. «En algunos momentos he sido menos mala; pero al final volvió a salir la bestia. Desde el primer momento he contado con un voto de confianza para hacer este papel de mala malísima. Los guionistas me han dado unos colores y matices increíbles. Con esto no quiero justificar sus acciones, en algunos momentos me costaba defender ciertas acciones de Úrsula».

Pese a todo, Alcoverro espera que a la audiencia «le duela su marcha». ¿Y ahora? «Úrsula ha muerto, pero deja una heredera de armas tomar: Genoveva (papel interpretado por Clara Garrido). Es un personaje alucinante: carita dulce, pero con una mirada y alma de hielo. Es un relevo generacional en toda regla».