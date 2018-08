Una mítica escena de «Friends», explicada por una ecuación matemática

Actualizado 20/08/2018 a las 12:42

Tras la sempiterna pregunta «¿Jack cabía en la tabla?» en «Titanic» (¡por supueso que cabía!), otra duda de la cultura popular es cómo Ross, Rachel y Chandler podrían haber subido con éxito el sofá al nuevo apartamento del primer personaje en «Friends», ahora emitida en el canal de TDT Neox.

Sucedía durante el decimosexto episodio de la quinta temporada («The One with the Cop»), emitido en 1999, cuando el personaje de Ross (David Schwimmer) se compraba un sofá para su nuevo apartamento. Sin embargo, para evitar gastarse más dinero, Ross decidía llevar el sofá a su casa por su propia cuenta, pidiendo ayuda a Rachel (Jennifer Aniston) y Chandler (Matthew Perry) para así subirlo por la escalera del edificio. A pesar de los constantes «¡Giradlo!» de Ross, el sofá acabaría atascado en mitad de la escalera y finalmente devuelto a la tienda.

Casi 20 años después, la página web «SpareRoom» –que sirve para buscar compartir piso– ha dado con la solución matemática. ¿La clave? El Teorema de Pitágoras. Ross no debería haberse preocupado tanto por el giro, sino por la inclinación.

Paso a paso

Paso 1: Ross debería haber medido el ancho de las escaleras, y el ancho y largo del sofá.

Paso 2: Ross debería haber calculado dicha ecuación para dar con el ángulo mínimo que el sofá debía inclinarse hacia arriba para así moverlo en la esquina de noventa grados de la escalera.

Paso 3: Tras llevar el sofá a dicha esquina, el trío de personajes llegaría a un punto en el que no podrían mover más el sofá. Es entonces cuando deberían haber apoyado el sofá contra la esquina.

Paso 4: El grupo de amigos debería haber inclinado el sofá verticalmente –al techo– hasta que el ángulo entre escalera y base del sofá fuera superior o igual al ángulo mínimo inicialmente calculado. Es en este momento cuando la longitud vertical del sofá habría sido menor que la longitud horizontal, y por lo tanto podrían haber girado con éxito el sofá en la escalera sin quedarse atascados.

Paso 5: Una vez superada la esquina, Ross, Rachel y Chandler tendrían que haber vuelto a la posición original del sofá y ya simplemente subirlo hasta el piso.