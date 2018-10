El miserioso Edificio Victoria y otros secretos de las localizaciones de «Estoy vivo»

Actualizado 09/10/2018 a las 02:07

Cuando era niño, Daniel Écija, creador de «Estoy vivo», iba cada semana al madrileño barrio de Vallecas, hogar de su familia paterna. Por eso, cuando comenzó a dar forma al drama policíaco con toques fantásticos de TVE no dudó en localizarla allí. «Me gusta que la ficción suceda en sitios con nombre y apellidos y me siento muy identificado con el barrio, su atmósfera de clase trabajadora… Además, antes de escribirla estuve casi tres años investigando con el comisario de Puente de Vallecas», recuerda Écija. Pero en la segunda temporada, que se puede ver cada martes en La 1 (22.40), las distintas misiones que deben cumplir Márquez (Javier Gutiérrez) y El Enlace (Alejo Sauras) les llevan a recorrer también varios lugares emblemáticos de Madrid: desde el castizo barrio de La Latina hasta las Cuatro Torres, pasando por el cementerio de la Almudena. Curiosamente, esta serie tan madrileña ha encandilado también a los directivos de la cadena norteamericana CBS, que están preparando la versión estadounidense, «Far Rockaway», nombre también de una zona de Queens (Nueva York).

Pero la elección de los distintos escenarios de grabación no depende solo de los guionistas. «Sus textos describen los lugares donde suceden las acciones. Entonces, el director se hace su composición y nosotros buscamos un lugar parecido», cuenta Enrique Ríos, localizador de la serie de Globomedia. «A la hora de elegir un escenario hace falta un consenso entre la dirección y los responsables de arte y fotografía. Puede ocurrir, por ejemplo, que haya un sitio muy bonito pero su acceso sea complicado por tiempos, o que no valga por cuestiones de luz o porque haya que alterarlo demasiado», añade.

De Latina a Serrano

En Madrid, reconoce Ríos, cuentan con otro problema: es difícil encontrar sitios que no hayan salido ya en pantalla. Por eso, además de recorrer distintos barrios de la capital, grabaron en ciudades del área metropolitana como Parla (donde se ubica la fachada de la comisaría), Alcalá de Henares, Alcorcón y Alcobendas, entre otros.

Una de las localizaciones clave de esta temporada es el Edificio Victoria, hogar en la ficción de la fantasmagórica niña Ángela, que es en realidad un bloque residencial situado en la Plaza de la Paja (Madrid). Necesitaban una fachada «histórica y con solera». Y la tenían al alcance de su mano: «Varios guionistas viven en la zona. Además, yo tuve hace años una cervecería con unos amigos en esa plaza. Allí perdimos nuestros primeros ahorros», bromea Écija. Al ser un edificio privado, los trámites para grabar no han resultado demasiado complicados. «Se pide permiso a los vecinos y se llega a un acuerdo. A veces, en lugares públicos los procesos son más lentos y no hay tiempo», apunta Ríos.

Otro problema de grabar en la calle es la afluencia de gente, que no sufrieron en el cementerio de La Almudena pero sí en la zona de negocios de las Cuatro Torres, donde están además las oficinas de Écija. La ruta madrileña de «Estoy vivo» pasa también por Serrano, donde está el Bar Vuelo (Airport Tavern); el Cerro del Tío Pío, Chueca... Eso sí, quién quiera pasear por el interior de la comisaría o las casas de los protagonistas deberá ir a los platós de Globomedia donde se grabaron, entre otros, «Periodistas» y «Aída».