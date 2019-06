Actualizado 11/06/2019 a las 14:06

[Aviso, este artículo contiene spoilers de la última temporada de «Juego de tronos»]

Para muchos, la espiral de locura en la que derivó la que parecía la mujer más poderosa de los Siete Reinos se veía venir en su tiránica actitud y su macabra y oscura relación con la muerte. Los fans más irónicos de «Juego de tronos» quizás puedan achacar su decisivo trastorno a la alimentación de Daenerys Targaryen, y más concretamente a esa bebida que tanto dio que hablar durante la última temporada de la serie de HBO.

Mientras toda Invernalia celebraba en el cuarto episodio la victoria contra el Rey de la Noche y su ejército de no muertos bebiendo y brindando con vino o cerveza, la madre de los dragones, khaleesi y rompedora de cadenas, se mostraba ausente, bebiendo también, pero... ¿café? ¿en un vaso de Starbucks? A pesar de que la compañía no tuvo nada que ver, ya que el envase no era suyo, ha salido beneficiada.

El descomunal error del cuarto capítulo de «Juego de tronos» trajo cola y todavía hoy, un mes después del traumático final de la ficción de HBO, ha salido a la luz el dineral que supone esa publicidad gratuita para Starbucks: 2.300 millones según las estimaciones de Stacy Jones, CEO de la compañía de márketing Hollywood Branded. «Una oportunidad única en la vida para Starbucks», según el ejecutivo.