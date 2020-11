Ana Milán hace de Ana Milán La actriz pone su nombre a la nueva serie de Atresplayer Premium que juega con ficción y realidad

Ana Milán (47) hace de Ana Milán. No es un chiste, ni tampoco una crítica, sino la premisa de «By Ana Milán», la nueva serie de Atresplayer Premium cuyo primer episodio –de un total de ocho– se estrenó el pasado domingo. El segundo se emitirá el día 15, pero para el tercero habrá que esperar al 29 por motivos de producción. No es solo el primer proyecto 100% de Buendía Estudios, sino también el relevo de «Veneno» en la plataforma de Atresmedia, que acumula 253.000 suscriptores frente a los 163.000 de Mitele Plus.

«Está siendo un sueño, pero muy tangible. Ha ocurrido todo tan rápido; acabamos de rodar el pasado viernes y estrenábamos dos días después», comenta la protagonista durante la rueda de prensa a la que ha acudido ABC Play. La actriz alicantina, que compaginó el rodaje de «By Ana Milán» con la secuela de «Física o química», dice haber estrenado con mucha responsabilidad y un poco de miedo. «Como esto no guste, ¡me tengo que ir del país!», bromea. Para estos tiempos oscuros, el título será luminoso «en energía y fotografía». Una frase de su director Rómulo Aguillaume le marcó: «Se tiene que ver tu luz, que es lo que engancha a la gente».

Porque el origen de «By Ana Milán» son aquellas anécdotas que la intérprete, copa de vino en mano, contó a través de Instagram durante el confinamiento. Nunca aclarará «bajo ningún concepto» qué es realidad y qué es ficción, pero asegura que «todo lo que parece increíble es verdad». En el primer episodio quema su propio vestido de novia con un cigarro después de que su prometido (Israel Elejalde) le haga «ghosting».

«Nosotros hemos dotado de ficción [a las anécdotas] para hacer la serie con más envergadura. Es una comedia de treinta minutos sobre todo urbana», amplía la directora de ficción de Atresmedia TV Montse García. El objetivo de la plataforma, con este nuevo título, es conectar con un público más urbano que se sienta identificado con los avatares de La Milán. El proceso fue complicado, reconoce la directora editorial de Buendía Estudios, Sonia Martínez, pero fue posible «gracias a la generoridad de esta actriz que nos ayudó a urgar en su vida y reírse de sí misma». Martínez reivindica a la guionista Almudena Ocaña por «haberle pillado el rollo a la Milán, que no es fácil... que ella es muy suya».

«No hay nada vergonzoso en lo que se cuenta. Vergonzoso es robar, ser mala persona… Meter la pata es estar vivo», asume la protagonista, que también estuvo presente en el proceso de selección de los intérpretes como Pilar Vergés y Jorge Usón: «Era indispensable la química. Si existe Dios, le gusta hacer casting porque me los mandó a todos». Meterse en su propia piel fue más fácil de lo esperado: «Al tratarlo como un personaje, yo hablaba de Ana Milán en tercera persona. La parte ficcionada me ayuda a separarme. Me he podido ver todas las taritas; ha sido como una sesión de terapia (...) Mi psiquiatra se ha forrao».

A ella le hubiera gustado montar una fiesta en casa con sus amigos, donde verían el primer episodio y les presentaría a sus otros «yo». «Curiosamente se parecen mucho… de manera mágica. Yo no lo pretendía», reconoce. Si antes le pedían un cameo, ahora ya es un papel para una segunda temporada en la que ya están pensando. Milán reconoce que, desde la madurez, todo se relativiza: «Aprendes que ni el piropo ni la crítica son tan reales».