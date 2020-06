Michael Harney: «Siempre he pensado que no estamos solos en el universo» La segunda temporada de «Proyecto Blue Book» se estrena en TCM este jueves a las 22.05 horas

La desinformación sobre algunos misteriosos sucesos en Estados Unidos alimentó las teorías de la conspiración y el convencimiento de la participación extraterrestre en ciertos eventos inexplicables. En un intento por determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional, la Fuerza Aérea estadounidense creó el Proyecto Libro Azul y contrató a J. Allen Hynek, experto en la materia que llegó a investigar más de 12.618 fenómenos ufológicos.

Los miles de informes recabados por el astrofísico inspiraron a Steven Spielberg en «Encuentro en la Tercera Fase», donde el ufólogo tiene incluso un cameo, pero también la serie «Proyecto Blue Book», cuya segunda temporada se estrena este jueves a partir de las 22.05 horas en TCM. Producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen («Juego de tronos»), esta nueva entrega, de diez episodios, profundiza en dos de los casos más conocidos de la investigación sobre extraterrestres: el de Roswell, Nuevo México, donde un ranchero afirmó haber encontrado misteriosos restos de un platillo volante en su propiedad, y el Área 51, una zona de Nevada que se supone que era un imán de eventos paranormales y en la que el Gobierno de EE.UU. supuestamente realiza actividades relacionadas con los ovni.

De nuevo enfundado en un uniforme pero «por pura casualidad», el actor Michael Harney se mete en la piel del general Hugh Valentine, un papel que muestra «cómo funciona el entremado de la inteligencia nacional» y la dificultad de decidir «qué información se hace pública y cuál no». «Cuando alguien maneja tanta información se enfrenta a tener que cargar con una cruz muy pesada, porque tiene que tomar muchas decisiones que afectan a muchas personas. Es un dilema personal que me parece fascinante y como personaje me permite enfrentarme a un papel con muchos matices», aclara el intérprete, que dio vida al consejero de prisión en «Orange is the new black».

Bajo la alargada sombra del género, no escasean las comparaciones entre «Proyecto Blue Book» y la serie de culto «Expediente X». «Tienen puntos en común, pero también tonos muy distintos. Expediente X siempre tuvo un sentido del humor muy propio, no quiero decir que fuera una serie cómica, pero esta ficción es mucho más dramática y, sobre todo, más histórica. Nos centramos mucho en los datos, en el material histórico que se tiene de la época, y lo analizamos para intentar aprender cómo se gestionaban estas informaciones», cuenta en una entrevista a ABC Harney, sorprendido por el alcance de la información en la que se basa la serie.

«Yo siempre he pensado que no estamos solos y que seres de otros planetas u otros universos han estado acompañando a la humanidad desde el principio de los tiempos, pero es una cuestión muy personal. Es un tema complejo. Uno cuando se enfrenta a este tipo de informaciones se tiene que plantear si se lo cree o no, si el testimonio es fiable... por eso siento respeto por todos los que se han dedicado a investigar estos fenómenos, porque además de tiempo le han dedicado rigor científico», explica el actor, muy crítico con la gestión del coronavirus y la desconfianza que ha generado.

«Las cifras no acaban de cuadrar, todo ha sido muy confuso, y eso puede minar la confianza en las fuentes oficiales, porque tengo sensación de que no nos están contando toda la historia», reconoce Harney.