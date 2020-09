Melani Olivares hace doblete en «MasterChef» y «Bienvenidos a familia» Paramount estrena este martes la serie de TV3 mientras la actriz sigue su periplo en el concurso culinario de La 1

Carmen Aniorte Madrid Actualizado: 22/09/2020 21:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este martes (22.05 horas) llega a Comedy Central «Bienvenidos a la familia», una comedia creada por Pau Freixas e Iván Mercadé cuenta la historia de Ángela, una mujer luchadora, con tres hijos que debe sacar adelante a su familia sola cuando un cúmulo de desgracias la dejan «en una situación límite», admite la protagonista, Melani Olivares que también está en «MasterChef». En esta serie, que ya se ha emitido con éxito en TV3 y Netflix, también intervienen Yolanda Ramos, Nao Albert, Simón Andreu y Georgina Amorós, entre otros.

«Este papel es todo un regalo. No es nada lineal y tiene muchos altibajos. Es una historia muy bien contada, hay momentos para el drama; pero también para el humor. Son situaciones muy reales llevadas al límite», explica. «Aunque parece débil, cuando tocan a su familia Ángela no se acobarda y defiende con valentía a los suyos con uñas y dientes. No me gusta juzgar a mis personajes. En el caso de Ángela hay cosas que hace que yo no haría y otras que sí. Soy madre y la comprendo perfectamente», admite.

Por ahora, «Bienvenidos a la familia» tiene dos temporadas y con el monotema del Covid-19 todo está parado: «Espero que todo esto acabe pronto y que empiece a haber trabajo para poder dar de comer a mis hijos», comenta. En estos momentos, Melani Olivares es una de las participantes de «MasterChef» edición famosos, «una experiencia muy dura» donde lo está pasando «genial». De hecho, la emisión del concurso de La 1 coincide en día con la de la serie. «Tengo unos compañeros muy divertidos y estoy aprendiendo un montón. En casa me defiendo cocinando platos de toda la vida, de la cocina tradicional», admite.

Desde el punto de vista laboral ahora mismo se encuentra inmersa en «La reina del pueblo»: «Se trata de una comedia para Flooxer. Creada, dirigida y escrita por Raúl Navarro y en la que también intervienen Roberto Álamo, Canco Rodríguez y Raúl Cimas entre otros», concluye.