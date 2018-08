Mattew Perry («Friends») operado de urgencia en un hospital de Los Ángeles

Actualizado 08/08/2018 a las 13:43

Matthew Perry, el actor estadounidense que dio vida a Chandler en «Friends», ha tenido que ser operado en Los Ángeles debido a una perforación intestinal. Tal y como informa el medio británico «Daily Mail», el intérprete acudió al centro médico aquejado de fuertes dolores abdominales y fue intervenido de urgencia tras comprobarse la gravedad de su estado.

Aunque poco más se sabe sobre el estado de salud de Perry, el propio actor ha querido tranquilizar a sus seguidores a través de un comunicado en el que, además de agradecer las muestras de cariño, ha pedido que se respete su intimidad en este delicado momento.

Matthew Perry pasó a la historia de la televisión como Chandler Bing, el inseguro e irónico personaje de Friends. Y a pesar de que le debe todo su éxito a esta serie, Perry acaba de confesar su secreto mejor guardado: Friends es su peor pesadilla. Recientemente aseguró que cuando se duerme sueña con que hace la serie de nuevo y a nadie le interesa.

«Tengo una pesadilla recurrente; no estoy bromeando sobre ello. Cuando estoy dormido, tengo esta pesadilla en la que hacemos 'Friends' de nuevo y a nadie le importa. Hacemos una temporada completa, regresamos y entonces a nadie le importa. Así que si alguien me pregunta, diré que no», comentaba. Parece que lo que le ocurre a Perry es que tiene miedo al fracaso: «La cosa es que terminamos muy arriba. No podemos superarlo. ¿Por qué intentarlo de nuevo?»