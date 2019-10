Manuel Burque: «No hay más censura, se está haciendo la ficción más dura de la historia»

Actualizado 18/10/2019 a las 03:19

Mañana se estrena en España e Hispanoamérica «Vida perfecta», una serie de la que se habló mucho antes de su rodaje, se volvió a poner de moda cuando triunfó en Canneseries en abril y ahora sorprenderá al público de Movistar+. Igual ocurre como con la señora de la fotografía, que trata de descifrar –y quizá lo haga mejor que nadie– ese mundo que a Leticia Dolera, protagonista y creadora, se le pone patas arriba.

«Yo solo espero que la gente se vea reflejada. No sé cómo va a ir de público, si será o no un bombazo...», reflexiona Manuel Burque, cocreador y presente en un pequeño papel. «Yo creo que gustará», le corta Enric Auquer, que tiene un personaje esencial y está llamado a coleccionar premios en cine y televisión. «Creo que sí», admite el guionista, «pero lo que buscamos es capturar por qué la gente de mi entorno está toda con ansiedad. ¿Qué narices pasa a los de 30, 40 y yo creo que más? Las generaciones de arriba se niegan la escucha a sí mismos y las de abajo aún pelean por saber qué son y por subsistir, pero a nosotros nos han enseñado a buscar lo que queremos y a ser libres y no sabemos por qué estamos tan mal».

Por la composición de su reparto y la relevancia pública de Dolera, es casi imposible hablar de «Vida perfecta» sin decir que es una serie de mujeres, pero ni siquiera esto está tan claro: «Aunque las protas sean mujeres, es para todos los públicos», sostiene Burque. «Sé que en EE.UU. se diseñan series para que las vean ellas y evidentemente las protagonistas son tres mujeres, pero no te vas a identificar menos por ser un hombre. Yo, por ejemplo, con quien más me identificaba escribiendo es con Esther (Aixa Villagrán), con la que he explorado mis miedos». (La tercera protagonista en discordia es Cristina, a quien da vida Celia Freijeiro).

¿Sus crisis son distintas? «Son muy parecidas, pero por cómo nos han educado a algunos, los hombres no saben expresar sus sentimientos y son opacos», añade el creador. Auquer matiza la diversidad de enfoques: «No me gusta decirlo así, pero los hombres escriben tramas y Leti y Burque han escrito una historia de personajes, que cuentan lo que les pasa y por ahí se cuenta una trama. Es al revés».

Dimensiones femeninas ocultas

Los personajes masculino, por otro lado, no son malos ni sufren ninguna venganza. «Ese es el prejuicio por la imagen de Leticia, pero no», aclara Burque. «Es una comedia dramática y Leticia siempre es bondadosa, entre comillas, y no maniquea con los personajes. No mola que haya malos y no los entiendas. Es un recurso fácil, muy útil para generar acción, en el thriller, pero en una serie como esta quedaría vacío». «Lo que sí es verdad», prosigue, es que la serie explora dimensiones femeninas no muy conocidas, como el sexo. Un sketch de «Saturday Night Live» contaba el otro día que no se puede decir la palabra tampón en televisión. Los camuflaban en ratones muertos y jeringuillas, que sí podían salir. Esta serie explora dimensiones que habían estado muy censuradas. Eso es algo muy fresco».

Otros tabúes no han dado problemas, como la discapacidad de Gari. «Leti tiene un primo que tiene una discapacidad y siempre ha tenido interés por explorar. Nos documentamos una locura: si tienen hijos, cómo los educan... Pero nunca hubo miedo a pasarnos, intentamos tratarlo con naturalidad», cuenta Burque.

¿No vivimos entonces esa época oscura para el humor que lamentan muchos? «No hay oscuridad», asegura Enric Auquer. «Si hubiera tenido esa presión no habría podido hacer el personaje. No tienes que explicar la diversidad funcional, sino la trama de un personaje que tiene esa peculiaridad, con sus miedos. Yo también soy padre y me siento identificado. Salvando las distancias me ha pasado lo mismo. Gari es uno de los personajes más cuerdos de toda la serie, porque todos somos discapacitados emocionales y porque ve clarísimos sus límites».

«No hay más censura», remacha Burque. «De hecho, creo que se está haciendo la ficción más dura de la historia. Hay más sensibilidades y más críticas porque internet une. “Joker” tuvo mogollón de polémica, pero ha sido un éxito. Me molesta un poco el término “ofendiditos”. Simplemente es gente con una sensibilidad y que la expresa. No están censurando».