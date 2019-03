Actualizado 05/03/2019 a las 09:36

Si eres de los que, tras el triste fallecimiento de Luke Perry este martes, te has apresurado a buscar «Sensación de vivir» en las plataformas de streaming para revivir alguno de sus capítulos, probablemente ya te habrás percatado de que la mítica serie de los 90 no puede visualizarse actualmente en España, al menos de forma legal. «Beverly Hills 90210», título original de la ficción que FOX emitió entre 1990 y el año 2000 con gran éxito de audiencia, no ha sido adquirida hasta la fecha por ninguna de las plataformas de streaming que operan en nuestro país. Amazon, HBO, Movistar+, Netflix o Rakuten, entre otras, no disponen del que fue, sin lugar a dudas, el mayor culebrón juvenil de la década de los 90 y que, en España, inspiró producciones como «Al Salir de Clase», la serie de Telecinco que inició sus emisiones en 1997.

En nuestro país la noticia de la muerte de Luke Perry, el eterno Dylan McKay, ha conmovido a una parte sustancial de los espectadores de aquella serie que en España emitió Mediaset y que nos acercó a las vidas de un grupo de jóvenes adinerados de California cuyas tramas tocaban temas como el alcohol, la sexualidad, el abuso de las drogas o el embarazo precoz.

«Sensación de vivir» fue un claro fenómeno de masas. La magnífica idea de FOX prolongar la emisión de la serie en verano (franja en que muchas producciones hacen su tradicional parón estival) incrementó la audiencia de la producción de Aaron Spelling e hicieron de Jason Priestley (Brandon) y Luke Perry ídolos adolescentes. Sus rostros, como también los de Shannen Doherty (Brenda), Jennie Garth (Kelly) y Tori Spelliing (Donna) estaban presentes, al menos en nuestro país, en las carpetas y cuadernos de adolescentes y no pocos niños, pues a buen seguro muchos jóvenes de hoy recordarán la serie a pesar de que en la época no era un contenido apto para menores.

Muchos de aquellos entonces niños que hayan acudido a Google para encontrar online la popular serie de ficción se habrán tenido que conformar con las noticias sobre el futuro reencuentro de los protagonistas — ya sin Luke Perry el reboot pierde bastante fuerza — en un capítulo especial de la ficción en el que sabremos qué ha sido de la vida de los actores. Cabe recordar que ya en su día, a pesar del increíble éxito que «Sensación de vivir» estaba teniendo en España, Telecinco no pudo asumir el coste de las nuevas temporadas de la serie y se dedicó a emitir reposiciones de sus capítulos, desgastando la ficción y emitiendo sus nuevos episodios a horas intempestivas de a madrugada.

Lamentablemente, a día de hoy solo podemos ver algunos fragmentos de «Sensación de Vivir» a través de Youtube. Aquí tienes una de las escenas más famosas de la serie, esa en la que (ojo, spoiler) Dylan y Brenda ponen fin a su relación con «Losing my Religion» de fondo: