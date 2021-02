«Love is in the air»: la escena erótica que ha censurado Turquía por ir en contra de la familia El organismo regulador de la radio y televisión ha impuesto una multa económica a la serie que emite Telecinco en España

Play Series Madrid Actualizado: 15/02/2021 11:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aún no se ha podido ver en España, pero una escena de 'Love is in the air' ('Sen Çal Kapimi'), la nueva ficción turca de Telecinco, ha desatado la polémica en su país de origen por una erótica imagen en la que su pareja protagonista, interpretada por Kerem Bürsin (33) y Hande Erçel (27), comparten baño y copa de vino en un jacuzzi.

La serie se estrenó con éxito en Turquía el pasado julio y se emite cada sábado por la noche en el canal Fox; aquí en España, a través de Telecinco, suele emitirse en la misma franja horaria, aunque sí está recomendada para mayores de siete años. La escena corresponde a un episodio emitido hace varias semanas allí, por lo que tardará en verse en nuestro país. El alto voltaje de la escena podría deberse a un intento de los productores por subir la audiencia.

La escena por la que se ha multado a 'Love is in the air' - FOXTV

Love is in the air Más información

Así que manos al guion: el galán de 'Love is in the air', Serkan (Kerem Bürsin), está recibiendo un masaje cuando Eda (Hande Erçel) entra en la sala donde está él y se quedan a solas después de que pida a la masajista salir. En una escena posterior, él ya está metido en la bañera y ella se desnuda delante de él y se mete. Sin embargo, el motivo de censura tiene que ver principalmente con la copa de vino que beben, pixelada en pantalla (como ocurre en España cuando alguien fuma en un programa).

En los medios de comunicación de Turquía se ha recogido la multa económica por parte del organismo regulador de la radio y televisión a 'Love is in the air' por los «contenidos eróticos que contradicen las costumbres y tradiciones de la familia turca»; en concreto, las escenas de masaje y jacuzzi.

En Telecinco, la serie ha superado últimamente los dos millones de espectadores, según datos de Barlovento Comunicación. Este lunes 15 por la noche no se emitirá antes del debate de «La isla de las tentaciones», aunque es cuando mejores audiencias ha cosechado desde su estreno hace un mes. Sí continúa su emisión este martes (22.45), que se prolongará hasta la una de la madrugada.