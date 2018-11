Lolita critica a Movistar por ningunear a Lola Flores

Actualizado 09/11/2018 a las 16:54

«Arde Madrid» está dando mucho de que hablar ya sea recordando las excéntricas historias de Ava Gardner en Madrid o por el sinfín de desnudos que han colocado Paco León y Anna R. Costa en la época franquista. Sin embargo, lo que más polémica ha generado ha sido un comentario que ha publicado la cuenta de Twitter de Movistar para promocionar su ficción.

En dicha publicación, la cadena privada comparaba a celebridades de los 60, la época en la que se ambienta la serie, con otras de la actualidad. Así, Lucía Bosé es descrita como «una Penélope Cruz a la italiana», Carmen Sevilla como «la Macarena García versión copla» y Ava Gardner como «una Angelina Jolie dada a la fiesta».

Y también aparecía Lola Flores en la comparativa. A la Faraona la definían como «la Rosalía de los 60». Esta etiqueta que no ha gustado a una de las hijas de la cantante, Lolita, que lo ha criticado públicamente. «He visto la serie de Arde Madrid y me ha gustado muchísimo. Rosalía me parece una artista fabulosa y muy sabia para lo joven que es, pero esto no le [me] parece. Lola flores es Lola Flores y Rosalía es Rosalía», escribió anoche la cantante y juez de «Tu cara me suena».

He visto la serie de arde Madrid y me ha gustado muchísimo , Rosalia me parece una artista fabulosa y muy sabia para lo joven que es , pero esto no le parece , Lola flores es Lola flores , y Rosalia es Rosalia , buenas noches https://t.co/KCueHe3MrL — Lolita Flores (@sarandonga55) 8 de noviembre de 2018

Lolita no ha sido la única que ha criticado esta comparación de Rosalía y Lola Flores. Y han sido muchos los usuarios de Twitter que han aprovechado la polémica para recordar la grandeza de la artista.