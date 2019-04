Leticia Dolera: «Para reivindicar la teoría feminista ya he escrito un libro, la ficción es otra cosa»

Actualizado 09/04/2019 a las 01:33

Leticia Dolera (Barcelona, 1981) podría ganar mañana varios premios en Cannes, porque lo hace prácticamente todo en «Déjate llevar», que compite por Movistar+ en la sección oficial de Canneseries. Con los pies enterrados hasta las rodillas, asegura que las comedias «lo tienen siempre más difícil».

P - —Las tres protagonistas (Celia Freijeiro, Aixa Villagrán y usted) brillan, aunque el público va a adorar a Gari, un personaje discapacitado.

—Yo quería hablar de los temas que nos preocupan a las mujeres, como las «superwoman», los nuevos modelos de familia o el éxito versus fracaso, pero la discapacidad está muy presente en mi entorno y me sale hablar de eso y ponerla en un contexto de normalidad.

P - —Su personaje mantiene relaciones sexuales con él. ¿Sería tolerable a la inversa, con una chica discapacitada?

—Depende de cómo estuviera contado. También lo pensé y creo que sería distinto. He conocido muchas chicas con discapacidad que han tenido hijos con chicos con discapacidad y sin discapacidad. Existe más de lo que imaginamos.

P - —Una cosa es que exista y otra es mostrarlo.

—Creo que desde el punto de vista de ella se podría. Que no pareciera que el chico se aprovecha. Pero para levantar la serie preferí hacerlo así.

P - —¿Fue difícil convencer a Movistar?

—La veían compleja, extraña, y al principio rechazaron las cuatro páginas que presenté. Entonces me pasé un año escribiendo el piloto y la biblia de la serie y volví.

P - —La serie es feminista, pero el tono no es de denuncia. ¿Resulta más eficaz la sutileza?

—Para reivindicar la teoría feminista ya he escrito un libro. Para hacer ficción, hay que dejar la teoría de lado, si bien he puesto a tres mujeres en el centro del relato, que rompen con estereotipos. Además, la sexualidad se cuenta desde nuestro punto de vista, donde no somos seres deseados, sino «deseantes», y no se juzga su vida sexual, que es muy activa. El arte o la ficción tienen que entretener, pero también hacernos pensar y que nos hagamos preguntas.

P - —La serie debate sobre el éxito. ¿Qué es para usted?

—Intento descubrir qué es. No tengo la fórmula. En parte siento momentos de éxito o de felicidad cuando escribo o ruedo, pero también cuando estoy con mis amigas o me puedo permitir una mañana tomarme un café durante una hora y apalancarme leyendo. Todo eso es un privilegio. Nos han vendido un concepto muy vinculado a las redes sociales y al narcisismo. Que te miren y gustes.

P - —De alguna manera, usted entra en ese juego en las redes.

—Cierto. De hecho, cuando tuve la polémica que tuve me alejé un poco de Twitter, para protegerme del odio porque soy una persona sensible, y porque quería reflexionar. Hay algo de buscar una aprobación y siendo actriz lucho contra eso, aunque también tengo que buscar la aprobación del público. Es encontrar un equilibrio sano.

P - —Mirando en retrospectiva la polémica, ¿cometió algún error?

—Si acaso, tardé mucho en sacar un comunicado. Pensé que el hecho de que Manuel Burque hubiera contado los puntos básicos el día que estalló sería suficiente, pero no me vi capaz. Estaba rodando y era justo el final. Pasó una cosa muy bonita, que todo el equipo hizo una red preciosa de compañerismo. Ese respaldo me conmovió y me ayudó a aislarme. Estuve dos semanas centrada en cerrar la serie. Si yo me hundía, se hundía el barco, con 80 personas.

P - —Ahora hay quien la espera con la escopeta cargada.

R - —Les da igual si la serie es mejor o peor, lo que pasó en realidad...

P - —¿Se arrepiente de haber abanderado el feminismo?

—No. Sé que es consecuencia. Tengo claro que pasó porque era yo. No es un tema de machismo ni discriminación. Una actriz embarazada de seis meses no puede encarnar todos los personajes y menos ese, con escenas de sexo.

P - —Su personaje habla de «subnormales». Es un momento divertido, pero puede ser conflictivo.

R - —No no he querido crear personajes perfectos, puros, sino con luces y sombras y que dicen cosas incorrectas. Se trata de que luego no se quede en un chiste, sino que tú veas a esas personas independientes, autónomas, tomando decisiones sobre sus vidas. Ahí está el equilibrio.

P - —Gari es el personaje más sano y no ha abusado de retratos masculinos negativos.

—No soy una odiahombres. Tampoco he querido retratar al hombre perfecto porque no creo que exista. La serie va de eso, de imperfección y dejarse llevar.