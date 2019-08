Lanzamiento, precio y limitaciones: todo lo que se sabe sobre Apple TV+

Actualizado 21/08/2019 a las 11:03

El gigante tecnológico Apple lanzará su plataforma de streaming, Apple TV+, en un plazo de «dos meses» para adelantarse a la llegada a mediados de noviembre de la plataforma de series y películas online de Disney, después de que el fabricante del iPhone haya comprometido más de 6.000 millones de dólares (5.410 millones de euros) en la producción de contenido original para hacerse un hueco en un sector donde deberá competir entre otros con servicios como Netflix y HBO.

«El nuevo servicio TV+ entrará en funcionamiento en los dos próximos meses», aseguran al diario Financial Times dos personas conocedoras de los planes de Apple, señalando que la multinacional estadounidense buscaría así adelantarse al lanzamiento de Disney+, que The Walt Disney Company prepara para el próximo 12 de noviembre.

A pesar de que Apple aún no ha confirmado el calendario para el debut de su plataforma ni ha establecido un precio para el servicio, la agencia Bloomberg informó de que la compañía se plantea fijar una tarifa de 9,99 dólares al mes para TV+, en línea con lo cobrado por Apple Music o Apple News+, y ligeramente por encima de los 8,99 dólares mensuales de Netflix y Amazon Prime, así como de los 6,99 dólares que cobrará Disney+.

Apple, centrada en los servicios

El lanzamiento de TV+ coincide con los esfuerzos del consejero delegado de la compañía, Tim Cook, por impulsar los ingresos de la multinacional a través de medios digitales y los servicios en la nube para reducir su dependencia del iPhone. Apple registró un beneficio neto de 10.044 millones de dólares (9.055 millones de euros) entre los meses de abril y junio, que corresponden al tercer trimestre de su año fiscal, lo que representa una caída del 12,8% respecto de su resultado en el mismo periodo del ejercicio precedente, después de que las ventas del iPhone disminuyeran un 11,8% interanual y sus ingresos procedentes de China bajaran un 4%.

Entre los productos que se encontrarán desde el lanzamiento de Apple TV+, estará «The morning show», una serie portagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell que se convertirá en la más cara por capítulo, superando a «Juego de tronos».

En cambio, las cifras cambian dependiendo de la fuente consultada: mientras que el Financial Times no ofrece datos directos sobre el precio de la producción, Bloomberg apunta a que se han in vertido más de 300 millones de dólares.

De igual forma, gracias a las betas de los siguientes sistemas operativos de la compañía de la manzana, se están conociendo ya algunos detalles del servicio. Además de poder ser contratados directamente desde los dispositivos propios de Apple, los de Cupertino van a permitir descargar contenido en los propios dispositivos, pero con limitaciones.

Tal y como avanza el medio especializado MacRumors, habrá un límite el número de veces que se descarga un mismo contenido. Además, si una misma serie o película se puede ver sin conexión ya en un dispositivo, la aplicación nos podría impedir verlo en otro hasta no haber eliminado la descarga en el primero.

De igual forma, también habrá un límite en el número de conexiones simultáneas, pero esto podría depender del tipo de suscripción que se utilice. Habrá que esperar, probablemente, hasta el próximo 10 de septiembre, fecha en la que se preve que Apple lance sus nuevos dispositivos móviles y aprovechen para dar a conocer más detalles sobre el lanzamiento mundial de Apple TV+.