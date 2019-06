Jon Kortajarena: ¿Buen o mal actor?

Actualizado 05/06/2019 a las 14:00

Como modelo, la carrera de Jon Kortajarena es intachable. Comenzó por casualidad, cuando un amigo le pidió en 2003 que asistiera a un show de Barcelona, y desde entonces las pasarelas de todo el mundo le han visto desfilar de Emporio Armani y John Galliano, de Roberto Cavalli o Jean Paul Gaultier.

Su planta y estilo le han valido gran proyección internacional, hasta el punto de debutar en el cine como Carlos, a las órdenes del también modisto Tom Ford, que le dirigió en su debut tras las cámaras con «Un hombre soltero», un filme en el que compartió protagonismo con Colin Firth y Julianne Moore y que el crítico de ABC, Oti Rodríguez Marchante, calificó como «un spot del buen gusto...».

Después de desarrollar su presencia en la industria, con la inglesa «Andròn» y las españolas «Acantilado» o «Pieles», así como en varios cortometrajes, Kortajarena se estrenó en la pequeña pantalla con otra producción estadounidense, «Quantico», en la que apenas figuró en cinco episodios de un total de tres temporadas. Una trayectoria que compaginó con la española «La verdad», en la que tenía un rol protagónico como el detective Marcos Egía.

Este año, el modelo ha decidido seguir los pasos que emprendió el también modelo Andrés Velencoso en Movistar+ con «Velvet Colección», y ha dado el salto a Netflix, plataforma en la que acaba de estrenar la serie original española «Alta Mar».

Pero... ¿es realmente buen actor Jon Kortajarena? Esto es lo que opinan los redactores de ABC Play:

A favor de Kortajarena

–«Dudar del talento de quien debuta de la mano de Tom Ford en una película tan compleja como "Un hombre soltero", de alguien que en su primera vez en un set da la réplica y seduce a un actor como Colin Firth bajo la sombra de James Dean, es cuanto menos irresponsable. Sobre todo porque en España casi nadie le ha visto realmente. Ahora con "Alta mar" arrecian las críticas, pero a excepción de "Pieles", que tampoco fue un éxito de taquilla, el resto de su filmografía ha pasado de tapadillo por nuestros cines y teles. Es la crítica por la crítica». Por Fernando Muñoz.

–«No cabe duda de que el mayor reclamo con el que cuenta el bilbaíno es su físico, algo de lo que él y aquellos que han trabajado a su lado son plenamente conscientes. Jon Kortajarena es el modelo español más internacional de la historia y son muchos los que esperan ver un resultado similar en el mundo de la interpretación y no. Puede que su valía como actor no sea, de momento, digna de un Goya, pero tampoco es merecedora del título a «peor actor español». Son muchos (más) los errores que les hemos perdonado a intérpretes con una carrera mucho más extensa. ¿Por qué a él no?». Por Lorena López.

–«Pocos actores españoles (incluso ninguno, diría yo) pueden presumir de haberse estrenado en la gran pantalla bajo la dirección de Tom Ford (nominado a dos Globos de Oro, ni más ni menos) y mucho menos, compartiendo planos y tramas con los oscarizados Colin Firth y Julianne Moore. Pero Jon Kortajarena, el modelo español por excelencia, derribó las dos barreras con su trabajo en "Un hombre soltero", su debut en el cine. Después, se fogueó en series tan internacionales como "Quantico" antes de buscarse un hueco en España. En "La verdad" sorprendió para bien y ahora, Netflix le confía el papel principal en "Alta mar", su última gran producción. Lógicamente, todavía le queda mucho por hacer en ficción (él mismo reconoció hace poco que no le había llamado la atención construir personajes hasta hace poco), pero tantas factorías de entretenimiento a gran escala no pueden estar equivocadas al mismo tiempo, aunque le pese a aquellos que no hacen más que criticar lo patrio. Ya lo dijo Úrsula Corberó en una entrevista con este medio: "Es muy español eso de apreciar más lo de fuera que lo de aquí"». Por Álex Jiménez.

— «Entrar en la crítica fácil hacia Jon Kortajarena es como pronunciar la ya manida sentencia sobre que ser rubia está ligado a no tener excesivas luces. Lo cierto es que, en el terreno de la ficción española, el modelo vasco no ha tenido toda la suerte que debería: le vimos en «La verdad», producción que Telecinco maltrató hasta la extenuación y ahora en «Alta mar», una serie que, pese a tener detrás la larga sombra de Netflix, no ha logrado la difusión ni los elogios que sí obtuvieron «Élite» o «Las chicas del cable». ¿Nos hemos parado a pensar si los actores de «Élite» son, en realidad, todo lo buenos que deberían o, sin embargo, nos hemos dejado llevar por un fenómeno de masas producto de una buena campaña de marketing?». Por Inma Zamora

En contra

–«Pertenece a esa clase de intérpretes que actúan más por cómo lucen ante la cámara que por su genuino talento. Una especie de Mario Casas de las pasarelas que, si bien queda bastante natural en pantalla, carece de registros o recursos interpretativos lo suficientemente amplios como aguantar el peso de una ficción sin que esta flaquee con sus escenas. Hace bien de modelo porque lo es, pero cuando se pone el traje de detective o de capitán de un barco... cojea. Aún así, su trayectoria es demasiado corta y nunca es tarde para despuntar. Y si no miren a Matthew McConaughey». Por Lucía M. Cabanelas.

–«Uno de los grandes problemas que tenemos al hablar de Jon Kortajarena es que, inmediatamente, relacionamos su belleza con sus cualidades como actor. Cierto es que muchas producciones cuentan con el bilbaíno por su porte ante las cámaras, pero en realidad tiene más sombras que luces ante el celuloide. Sus papeles, más bien escasos, se han caracterizado por su inexpresividad. Tampoco se puede decir que sea el peor actor de España, título reservado para Mario Casas, ya que creo que hizo un salvable papel como Guille en la cinta "Pieles"». Por Manuel Campillo.