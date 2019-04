Kaley Cuoco, destrozada tras leer el último capítulo de «The Big Bang Theory»

Actualizado 26/04/2019 a las 13:01

El final de «The Big Bang Theory» está a la vuelta de la esquina y la emoción ya comienza a sentirse. Todos los que han visto «madurar» a los personajes, que han disfrutado con sus aventuras frikis y también visto cómo se enamoraban, están de capa caída, ya que en algo menos de un mes tendrán que dar su adiós definitivo a Raj, Howard, Bernardette, Penny, Leonard, Sheldon y Amy. «Tuvimos suerte, supimos con tiempo que era la temporada final. Eso nos dio tiempo para hablar sobre cómo queríamos que los personajes terminaran», aseguró el productor ejecutivo de la serie, Steve Holland en la convención de cómics y películas de ciencia-ficción WonderCon.

Pero quienes peor lo están pasando actualmente son los actores que interpretan a este grupo de «frikis». Durante estas semanas, se están ultimando los rodajes y ya han tenido acceso al último guion de la ficción. Algunos, como la actriz que interpreta a Penny, Kaley Cuoco, no han podido retener la tristeza que ha sentido al leer el último texto. «Preparaos para un final que me ha dejado verdaderamente sin palabras», advertía la actriz a sus seguidores. Kaley Cuoco dejó claro que vamos a emocionarnos con el final de «The Big Bang Theory». La actriz publicó una imagen del guion acompañado de una docena de pañuelos usados y repletos de las lágrimas que Cuoco no pudo contener.

No ha sido la única que ha compartido los momentos más íntimos del reparto de «The Big Bang Theory». Melissa Rauch, Bernadette en la ficción, quiso mostrar lo unidos que estaban instantes antes de una de las últimas sesiones de rodaje. «Solo porque no he inundado mi rostro con suficientes lágrimas durante/después de la última lectura de guion de 'The Big Bang Theory' de hoy... Aquí hay una foto de nuestro grupo de pre-rodaje anoche. Siempre fui la última en ser elegida para los equipos cuando era niña, así que llegar a ser parte de un grupo, y en concreto este grupo ha sido muy especial. Siempre apreciaré estos momentos con mis hermanos y hermanas de TBBT», decía la actriz.

Mayim Bialik, aka Amy Farrah Fowler, se está despidiendo uno a uno de sus compañeros a través de las redes sociales. Entre todas las publicaciones destaca la que comparte con Rauch. «Esta chica y yo hemos pasado por muchas cosas juntos. Fuimos las niñas nuevas del cole cuando llegamos en la tercera temporada a 'The Big Bang Theory'. Lloramos juntas, nos reímos juntas y criamos juntas a nuestros niños. No podría haberlo logrado sin ella con algo de cordura. Gracias por ser tú. Eres mucho más que 'The Bronze' para mí. Eres de oro macizo».