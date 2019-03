Actualizado 20/03/2019 a las 20:02

Pocos rostros hay tan asociados a la música española como el del cantante, productor y «disc jockey» Carlos Jean (Ferrol, 1973). De origen haitiano pero esencia gallega, el artista, nominado en seis ocasiones a los Grammy Latinos y ganador de un premio Ondas, se ha convertido ahora en la última gran incorporación de Movistar+. Como avanza ABC Play, suya será la canción principal de su nueva serie original, «Justo antes de Cristo», protagonizada por Julián López y que se estrena el próximo 5 de abril en la plataforma de pago.

El tema en cuestión, «Thumbs Up», es tan excéntrico como lo es el propio proyecto audiovisual en sí. «La canción viene a colación del guion de la serie. Hay que verla, no solo escucharla», explica Jean a este medio. La melodía combina la música electrónica con el hip-hop e incluso el «voguing», el estilo que se puso de moda a principios de los noventa con la canción de Madonna «Vogue». El estribillo, además, es el de la extravagante canción «Historia del Arte», de Las Bistecs, que se hizo viral hace algunos años y proclama aquello de «Griegos, romanos, son todos humanos». «Cuando me propusieron hacer esto, directamente lo vi como una oportunidad perfecta para volver al estilo de mis principios. Volver a rapear con ese punto de humor y una estética tan bien cuidada, pensando en los estreses de la vida moderna antes de Cristo, con una letra desenfadada. Hablando acerca de los problemas que tenemos hoy, pero que también afectaban a los romanos. Incluso ellos tenían un “postureo” y una serie de cosas que son ciertamente graciosas», recalca.

La esencia del tema, no obstante, va más allá. «El proyecto coincidía con el tiempo para lanzar una canción para el verano y quería disrumpir un poco ahí. Hacer algo diferente, que se pinche en los festivales y no sea solo de “terracita”. Una canción un poco “freak”», argumenta Jean sobre su trabajo. «Thumbs Up», que no será la cabecera de la serie ni estará en la banda sonora, sí que será la «canción principal» de «Justo antes de Cristo». Verá la luz el próximo 29 de marzo, justo una semana antes del estreno de la serie en Movistar+.

El vínculo del hispano-haitiano con la pantalla viene de lejos. De hecho, cuenta con dos nominaciones al Goya, ambas compartidas con la cantautora y actriz Najwa Nimri –junto a la que fundó en 1998 el dúo Najwajean–, por dos películas de Daniel Calparsoro: a Mejor Canción Original en 2002, por «Guerreros» y a Mejor Música Original en 2000, por «Asfalto». «Vincular la música a la imagen siempre ayuda mucho y es apasionante», cuenta el artista, que pone en valor la «originalidad» de Movistar+ en su apuesta por proyectos «diferentes». «Hacer cosas originales a día de hoy es muy complicado. Me gusta que desde la plataforma estén haciendo cosas tan cuidadas, porque es lo que necesita la gente. Le están dando la vuelta a todo, buscando hacer cosas distintas. Yo podría haber escogido una canción para el verano más comercial, con un ritmo así más latino, pero me parece que es importante dar opciones distintas, porque hay un gran público que las demanda», apunta el músico, que se declara seguidor de «Justo antes de Cristo» sin que Movistar la haya estrenado todavía. «Soy muy fan de Julián López y me bastó ver tres imágenes de la serie para decidir trabajar con ellos. Estoy deseando que la lancen, porque sé que me voy a reír mucho».

Todo queda en Movistar+... o no

Aparte de ello, «Thumbs Up» refuerza la apuesta del gigante del entretenimiento por su producción propia. Más allá de que será el tema principal de la serie, el videoclip de la canción lo protagonizan, aparte de Jean, dos personalidades importantes de «Fama, ¡a bailar!», el programa musical que presenta Paula Vázquez en #0, canal exclusivo de Movistar+. Se trata de Raymond Naval, profesor de la academia, y del alumno –y concursante– Fonsi López. «Ha sido genial trabajar con ellos. Raymond tiene mucha experiencia y en cuanto a Fonsi, es genial haberle dado esta oportunidad. Siempre me gusta ayudar a la gente que tiene ganas de abrirse hueco», considera el cantante, que pese a ello no es partidario de aunar el proyecto entero dentro de un universo comín. «Al final, esto es un single de Carlos Jean. Aunque vayamos muy vinculados, yo no soy muy de unificarlo todo. Está bien que Movistar haga el esfuerzo de crear su serie y darle la mayor difusión, pero yo quería hacer este single mío. Que sea la canción de Carlos Jean, no solo de “Justo antes de Cristo”. Sería muy difícil que yo estuviera aquí si esta canción no fuese mía», remarca en ese aspecto.

El artista también celebra el universo cada vez más visual en el que está inmerso el mundo de la música. Más allá del éxito de formatos televisivos como «Operación Triunfo», «Factor X» y «Tu cara me suena», Jean apunta una reflexión. «La música ahora se ve. El sitio donde más música se escucha en YouTube y ese es un dato que lo dice todo. La gente quiere consumir música con vídeo, especialmente los jóvenes. Prueba de ello es lo bien que funcionan aplicaciones como Musical.ly antes o ahora Tik Tok», afirma el creador, que destaca la meticulosidad del videoclip, llevado a cabo por SOPA, equipo creativo detrás de «Arde Madrid» y «La Peste». «Está muy cuidado estéticamente. Tiene una imagen muy limpia, con mucho vestuario y todo tipo de detalles. En Movistar, todo el mundo cuida la estética de todo para que tenga la esencia de una serie bien hecha. El otro día estuve hablando de la serie con Bebe y Najwa Nimri, que son amigas mías, y a las dos les pareció una pasada», enfatiza Jean, que vaticina que la serie «va a ser un éxito de audiencia».

O por lo menos, espera que le vaya mejor de lo que le ha ido en Champions League al equipo de su corazón, el Atlético de Madrid, que quedó apeado en los octavos de final del torneo. Lo hizo tras un aciago partido frente a la Juventus en Turín, en el que tiraron por la borda un resultado favorable de 2-0 en el encuentro de ida de la eliminatoria. «¡No me hables del Atleti!», bromea. «Jugamos muy mal. Me fui muy triste de Lisboa (final de la competición en 2014) y de Milán (la final de 2016), pero el otro día no. Yo no puedo decirle a Simeone nada, y jamás lo haré, aunque creo que no acertamos en el planteamiento. Defendiendo hemos ganado muchísimo, pero tenemos un equipazo y lo que les hicimos aquí se lo tendríamos que haber hecho allí, igual. Y si nos metían dos, pues nosotros al menos meter uno», fantasea, sin dejar de ensalzar la serie. «¡Es un proyectazo!».