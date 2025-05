Julia Garner ('¿Quién es Anna?'): «La persona más malvada puede tener su lado seductor»

Cada serie que lleva el sello de Shonda Rhimes parece destinada a convertirse en un éxito y ahora le toca el turno a '¿Quién es Anna?' . El nuevo proyecto de Shondaland en Netflix cuenta una historia basada en un escándalo real que afectó a los abultados bolsillos de la élite neoyorquina, con misterios y muchas sorpresas. La serie está protagonizada por la ganadora del Emmy Julia Garner , protagonista en 'Ozark' del personaje de Ruth, y de la película 'The Assistant' .

En '¿Quién es Anna?', Garner da vida a Anna Delvey, quien se convirtió en una sensación viral en 2018 gracias a una historia firmada por la periodista Jessica Pressler que ahondaba en cómo Delvey, que aún no ha cumplido los 25 años, engañó a muchos de sus amigos. Decenas de neoyorquinos de alto nivel, desde gerentes de hoteles de lujo y entrenadores personales hasta el fundador de Nobu, Richie Notar , y, de manera crucial, banqueros de inversión, pensaron que ella era una heredera rusa con quien debían hacer negocios, y le creyeron incluso cuando les pedía transferencias bancarias o el uso de sus tarjetas de crédito. Con un estilo fabuloso, New York se rindió ante ella, durmiendo en hoteles de cinco estrellas que nunca pagó y estuvo muy cerca de obtener millones de dólares en préstamos para iniciar un club social centrado en el arte que llamó Fundación Anna Delvey . Hoy ella está en la cárcel, y Shonda Rhimes explora su vida en una serie que no dejará a nadie indiferente

Me provoca muchos sentimientos, me parece emocionante y abrumador, y también estresante. Con cada serie que hago tengo el mismo sentimiento, pero esta cuenta con el elemento de ser una historia real.

Sí. Leí el artículo que salió en 'The Cut' y reaccioné de la misma manera que reaccionó el mundo entero. Pensé que era un artículo fascinante y no me sorprende que estén haciendo una serie al respecto, pero me sorprendió mucho que me eligieran para protagonizarla. Soy honesta, no esperaba que alguna vez interpretaría a Anna Delvey solo porque me veo tan diferente a ella que no podía imaginar que nadie me viera como ella.

Dije que era muy simpática, y para mí, simpática puede ser alguien que se atreve a hacer cosas que no están bien. Para mí, no es tan blanco y negro. Anna Delvey es un personaje muy complejo y estuvo muy cerca de conseguir una fortuna. Fue capaz de lograr engañar a mucha gente que terminó creyendo en ella. Cayeron en la trampa. Si se hubiera presentado de otra manera, no habría podido engañarles. Es su encanto lo que hace que te sientas atraído por ella. Es muy carismática, muy divertida, y por eso consigue lo que quiere. Pero también, porque es encantadora, puede ser muy oscura. Eso es lo que quiero que la gente vea. Puedes interpretar a la persona más malvada y tener su lado seductor.

Lo primero que debe aprender un actor es a no juzgar a los personajes. No importa si es Delvey o Ruth o quien sea. La gente olvida que Ruth (en 'Ozark') mató a su tío. No es como si estuviera interpretando a personajes moralmente perfectos, a veces son cuestionables.

Gracias. No leo a mis personajes como personas en un guion. No me acerco a ellos así, realmente quiero conocerlos. Cada persona tiene algo interesante que decir y me gusta buscar esas cualidades en todo lo que interpreto. Lo que más me gusta de mi trabajo es conocer gente y realmente llegar a conocerlos.

Shonda es icónica, ha hecho programas de televisión icónicos. Es la única mujer en la televisión capaz de triunfar durante tantos años, y eso empezó cuando no había tantas mujeres en la televisión. Para mí, su talento está en su escritura. Es una escritora increíble y es muy fácil decir líneas cuando lo que tienes ante ti son frases muy divertidas. Créeme, fue un placer interpretar su guion.

La estética era muy importante e incluso con Ruth, en 'Ozark', es importante el tipo de botas o los vaqueros ajustados. Es necesario crear un mundo con el tipo de vestuario que llevan los personajes. Eso ayuda incluso con la forma en que caminas. En este caso tuve mucha suerte porque todo el equipo estudió al milímetro el estilo de Anna.

Mucho. Comenzamos a fines de 2019 y luego tuvimos que interrumpir por el Covid y nos tomamos un descanso de seis meses. Durante ese tiempo no sabíamos si era más seguro filmar en Georgia o Nueva York, y yo no sabía si debía volver a Atlanta a rodar 'Ozark' o ir a Nueva York por Anna. Al final, terminé trabajando primero en esta serie y luego volé directa a 'Ozark'. Hubo un momento en que estaba haciendo ambas simultáneamente. Fue interesante y confuso, pero lo superé.

Es agridulce. Lo amargo es despedirme del equipo, ya que somos una gran familia. Entiendo que es el momento de decir adiós, pero, egoístamente, podría seguir con la serie dos o tres años más.

