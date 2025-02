«Juego de tronos»: la última oportunidad de viajar a los Siete Reinos

Game of thrones

Aunque hayan pasado más de seis meses desde el final de «Juego de tronos» , los seguidores de la serie tienen una última oportunidad de viajar a los Siete Reinos , desde Desembarco del Rey hasta el salón del Trono. La exposición oficial de la popular ficción de HBO llega mañana a Madrid (al espacio 5.1 de Ifema) con decorados, atrezzo y vestuario original de las ocho temporadas. Las entradas se pueden adquirir desde 15,90 euros para los adultos y 8,90 para los niños. «No pasa a menudo que se dedique tanto tiempo a esto. Es un regalo poder ver piezas en las que no reparamos al detalle en pantalla porque estamos concentrados en las tramas», cuenta el actor Liam Cunningham, padrino de la inauguración junto con su colega Isaac Hempstead-Wright y la diseñadora de vestuario Michele Clapton. «La serie se ha acabado y ha sido muy bonito ser parte de ella, pero sigue en los corazones y cabezas de la gente », añade el intérprete que encarna a Ser Davos Seaworth.

El vestido de novia de Margaery Tyrell, la mano de Jaime Lannister, las armaduras de los Inmaculados, la espada de Jon Nieve, la silla de ruedas de Bran Stark y, por supuesto, el Trono de Hierro, son algunas de las piezas que se podrán ver en los más de 1.400 metros cuadrados de exposición. Los fans también podrán fotografiarse saltando el Muro y en la sala de los Rostros . «Al principio no sabíamos la dimensión que acabaría teniendo la serie, así que muchas piezas de vestuario fueron recortadas y reutilizadas», cuenta Clapton, que de los miles de trajes que ha confeccionado recuerda con especial cariño el abrigo de Daenerys , el vestido final de Sansa y la mano de Jamie Lannister. Los trajes más importantes, cuenta, se hacían al menos por duplicado, para el actor y su doble.

«La planificación de vestuario es casi una operación militar », reconoce Clapton. Su departamento comenzaba a trabajar tres o cuatro meses antes del rodaje, con un borrador de las tramas. «Tenía un mes solo para pensar en los diseños con los productores. A veces te decían que no invirtieses demasiado presupuesto en algún personaje... Y ya sabías lo que iba a pasar con él», bromea la diseñadora, que ha ganado cinco Emmys por su trabajo en «Juego de tronos» y un sexto por «The Crown».

A la hora de buscar inspiración para elaborar atuendos con historia, más allá de los libros de George R.R. Martin , Clapton recurría incluso a las localizaciones. «En España, por ejemplo, usé como inspiración un traje regional andaluz para elaborar uno de los vestidos de Sansa. También visité el Museo del Traje», revela. «Eres un idiota si no te dejas influir por todo lo que ves. Cuanto más complejo sea el vestuario, mejor». Pero el taller de «Juego de tronos» no cerraba durante el rodaje. « Era esencial tener una buena planificación, porque la serie no se grababa por orden, y había unas veinte personas para coser, arreglar, ensuciar o limpiar trajes...», asegura.

Pasar página

Esta exposición es solo parte del legado de «Juego de tronos», que en los últimos diez años ha visto crecer a actores como Isaac Hempstead-Wright, Bran Stark en pantalla , que ahora compara cada proyecto nuevo que recibe con la serie de HBO. «Esta superproducción no va a desaparecer nunca. La gente sigue enloqueciendo con ella incluso después de su final», confiesa el joven. Algunos, de hecho, enloquecieron precisamente por su desenlace. « Ninguna solución hubiera contentado a todos . Creo que tuvimos el final más feliz posible, con todos los Stark bien», apunta Cunningham, que lanza un último consejo a los nostálgicos: «Hay un dicho que siempre dice que hay que dejar a la gente con ganas de más. Esta experiencia ha hecho reír, llorar y enfadar a mucha gente. Si les gusta, que vengan a ver la exposición en compañía».