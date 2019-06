Actualizado 20/06/2019 a las 12:20

Son muchos los seguidores de «Juego de Tronos» que han expresado su descontento con la última temporada. Agujeros de guion, tramas sin resolver y personajes que aparecieron demasiado poco: estas son algunas de las críticas que la ficción ha recibido. Uno de esos protagonistas que perdieron minutos en la pantalla ha sido Cersei Lannister. La reina de los Siete Reinos apenas interactuó con el resto de los personajes de la serie y tuvo un embarazo que nunca terminó de quedar claro si verdaderamente existía.

Existe una escena que fue eliminada del metraje que hubiera despejado las dudas respecto al embarazo de Cersei Lannister. Así lo ha contado Lena Headey en una convención en Munich, y ha recogido «Fox News». La actriz aseguró durante una ronda de preguntas que existe una toma que aclara este misterio. «Grabamos una escena que nunca llegó a aparecer en la séptima temporada en la que yo perdía el bebé», confirmaba.

«Era muy traumático y un gran momento para Cersei y nunca se llegó a ver. Realmente me hubiera encantado hacer esa escena porque pienso que todo habría sido de otra manera», reflexionó Lena Headey en la convención. La respuesta de la actriz fue grabada por una de las asistentes al evento, cuyo video subió posteriormente a Twitter. «La escena del aborto habría sido épica», dice el tweet.

The miscarriage scene would've been epic

No es la única declaración polémica que ha hecho recientemente Lena Headey. Hace unos días, la actriz reconoció no estar de acuerdo con el final de su personaje. Cersei Lannister murió aplastada por el lugar que tanto había defendido y abrazada a su eterno amante Jaime (Nikolaj Coster-Waldau). «Obviamente sueñas con tu muerte», dice. «Podías irte de cualquier manera en ese show. Así que estaba un poco destrozada. Pero creo que no pudieron haber complacido a todos. Sin importar lo que hicieran».