John Malkovich persigue al primer asesino en serie que reta a Poirot

Actualizado 15/03/2019 a las 08:39

Un asesino que abandona una copia de la guía de ferrocarriles al lado de cada cadáver mantiene un duelo «profesional» con Hércules Poirot. El famoso detective belga es interpretado esta vez por John Malkovich, en la miniserie de tres capítulos «Agatha Christie: El misterio de la guía de ferrocarriles», que Movistar+ estrena esta noche en #0, a las 22.00. Por una vez cabe celebrar que no se respete el título original, «The ABC murders» –el criminal firma sus enigmáticas cartas como A.B.C.–, que podría haber supuesto un pequeño conflicto de intereses en este diario.

Malkovich, con dos nominaciones al Oscar en su carrera («En la línea de fuego» y «En un lugar del corazón») se une al ilustre club de intérpretes que han dado vida al célebre personaje, en el que son socios de honor Albert Finney, David Suchet, Peter Ustinov, Ian Holm, Alfred Molina y Kenneth Branagh. «Nacido» en 1920, la importancia del detective es tan grande que tuvo incluso su propio obituario en «The New York Times», el 6 de agosto de 1975.

«El misterio de la guía de ferrocarriles» es una versión algo más oscura de lo habitual en el universo de Agatha Christie, como por otro lado debía de ser el Londres de 1933. Poirot, presente en más de treinta novelas, parece acabado y por primera vez en su vida duda de sí mismo. La Policía ya no confía en él y la sociedad no lo respeta, en un mundo que parece a la deriva. Inglaterra sufre la gran depresión y en Alemania el nazismo crece imparable.

La interpretación de Malkovich es también innovadora, aunque su forma de llevarse a su terreno al personaje irritará a sus detractores, que tampoco andarán huérfanos de motivos. Piers Wenger, responsable de la división de Drama de la BBC, celebró no obstante su fichaje: «Estamos absolutamente encantados de que haya aceptado emplear sus extraordinarias habilidades como actor para este papel estelar».

Al lado de Malkovich aparecen Rupert Grint, Andrew Buchan, Eamon Farren, Tara Fitzgerald, Bronwyn James y Freya Mavor, entre otros. El lector, por cierto, puede encontrar la novela, editada en nuestro país por Espasa. El libro fue adaptado por la guionista británica Sarah Phelps, quien ya escribió en 2016 «The Witness for the Prosecution» (nueva versión de la célebre «Testigo de cargo»), con Toby Jones y Kim Cattrall en el reparto. Un año después, Phelps escribió «Ordeal by innocence» (Inocencia trágica), en la que aparecen Bill Nighy, Matthew Goode y Anna Chancellor. Estas dos últimas miniseries también están disponibles bajo demanda en Movistar+. Más de cuarente años después de la muerte de la escritora británica, sus historias siguen muy vivas.

Otras cadenas

En las diversas plataformas, de hecho, pueden verse otras adaptaciones. El aficionado a los relatos de misterio puede ver en La 2 de TVE «Los pequeños asesinatos de Agatha Christie». Es casi una rareza, producida por la cadena France 2, cuyos relatos han tenido el éxito suficiente para llevar ya tres temporadas en antena. La 2 empezó a emitirla, luego pasó a Paramount y ahora regresa a Televisión Española.

En Filmin la oferta es más amplia. Además de varias películas, la plataforma española tienen en su catálogo las series «Matrimonio de Sabuesos», «Navidades trágicas», «Los últimos asesinatos de Agatha Christie» (otra adaptación francesa), «Miss Marple» y las doce temporadas de «Poirot», con David Suchet como protagonista.

Entre los largometrajes destacan «Asesinato en el Orient Express», de Sidney Lumet; «Diez negritos», de René Clair; «Muerte en el Nilo», de John Guillermin; y «El Tren de las 4:50», de George Pollock.

En Acorn TV, por último, plataforma especializada en títulos en inglés, se puede ver la serie «Partners in crime», en la que los protagonistas son la pareja de detectives Tommy y Tuppence Beresford (David Walliams y Jessica Raine).