Javier Rey: «La fama tiene un lado oscuro»

Actualizado 29/11/2019 a las 03:06

Poco le costó a Javier Rey quitarse el traje y la gomina de su Mateo de «Velvet» para desmelenarse entre fardos como Sito Miñanco. Recuperó su acento natal, ese con el que cantan los del noroeste, se subió a una lancha planeadora y desempolvó a un viejo conocido de su tierra, el narcotráfico, que erosiona la costa gallega más que las embestidas de las siempre furiosas olas. La serie «Fariña» puso los focos en un actor que irrumpió en esta industria casi «por un cúmulo de casualidades, como si no fuese una decisión propia», pero cuya ecléctica trayectoria llevaba rodando desde que debutó en 2005 en un episodio de «Al filo de la ley» en Televisión Española.

Casi quince años después, Javier Rey es ya un consagrado intérprete que ha desplegado su encanto en un sinfín de variadas producciones, a caballo entre el cine y la televisión, curtiéndose entre géneros, cadenas y plataformas de streaming. «"Fariña" fue un gran cambio, pero cualquier trabajo lo es. No siento que de la noche a la mañana me haya convertido en una persona popular. La popularidad es algo que va de la mano con tener este trabajo, así que la asumo con madurez», explica el actor gallego en una entrevista con ABC.

Pese al éxito de la adaptación del libro de Nacho Carretero, asumir el papel del capo de la droga, que le valió un Premio Feroz y otro Premio Iris, no fue fácil. «Me impuso muchísimo, me daba miedo. Conocía la historia, pero tampoco en gran profundidad porque era muy pequeñito entonces. Sabía lo que me habían contado, lo que había leído… la serie vino a rellenar un montón de lagunas de cuando era chico», reconoce Rey, que disfruta sobre todo del primer contacto con sus personajes, de «los primeros pasos». Por eso repetir como narco en «Hache», de Netflix, no tenía ningún secreto para el actor, convencido de que «la fama tiene un lado oscuro».

Un actor comprometido

Menos le gusta, sin embargo, «desconectar de la vida real». «Este trabajo, por rachas, es muy absorbente», admite el intérprete, al que en ocasiones le gustaría «pasar desapercibido». Siempre saca tiempo, no obstante, para implicarse con proyectos que pretenden concienciar, como «Geonestesia», una serie de ciencia ficción disponible en Atreseries y el canal de YouTube de Antena 3 donde se reencuentra con Carlos Sedes, su «director favorito en el mundo». En esta ficción de género sobre el medio ambiente, el actor gallego explora su lado más comprometido, convencido de que el cambio climático es una realidad, no la mentira que cree Donald Trump. «Me parece una cosa bastante loca que una persona con tanta responsabilidad hable de esa forma», reflexiona sobre la actitud del presidente de Estados Unidos.

En este sentido, Rey se mira al espejo en «Geonestesia» y se mete en la piel de otro Javier, un hombre que lidera un grupo de geonestésicos en la ficción, una especie de mesías en una serie «sobre ese mundo metafórico donde las personas tratan de cambiar su mentalidad con respecto al planeta».

Convencido de que «Geonestesia», que sirve como plataforma de lanzamiento de la nueva gama híbrida de Subaru, funcionará, porque «las buenas historias siempre lo hacen, independientemente del género», Javier Rey reclama un desafío para su próximo trabajo. «Quiero personajes con calado, complicados para mí, que me pongan contra las cuerdas como actor, que sean terrenos desconocidos. Me apetece mucho la aventura, la verdad», admite el intérprete, que se ha dejado ver por comedias como «La que se avecina», ficciones históricas como «Hispania, la leyenda», «Isabel» o «Bandolera» y hasta en series de sobremesa, como prueban sus tres episodios en «Amar en tiempos revueltos». «Es una suerte y una maravilla tener la posibilidad de cambiar de personajes y género, que los personajes no tengan que ver unos con otros. Si tuviera que hacer siempre el mismo personaje, probablemente no me dedicaría a esto porque sería bastante aburrido», cuenta Javier Rey.