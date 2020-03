Javier Cámara: «No, no, juro que jamás me dedicaría a la política»

Actualizado 28/03/2020 a las 23:24

A las 15.45 de hoy, en TNT comienza un maratón del que muchos no sabrán apearse. Javier Cámara vuelve a meterse en el traje arrugado de Juan Carrasco. No escarmentado por lo que ocurrió en «Vota Juan», él y sus desastrosos acólitos regresan a la política con «Vamos Juan» movidos por el deseo de venganza, «algo que les hace más oscuros, miserables y frágiles», según afirma el actor por videoconferencia. Diego San José, creador de la serie, corrobora por teléfono que si hay alguna moraleja en la serie es que «el rencor es el combustible más potente del ser humano, como queroseno en la cabeza». Pero también que «donde muchos vemos a un imbécil, hay gente que ve a un ídolo. Todos somos el imbécil de alguien», reflexiona.

Después del atracón de hoy, «Vamos Juan» estará disponible bajo demanda desde mañana. La idea era estrenar los siete episodios a pares (¡!), pero la crisis les hizo cambiar de plan. «Siempre que escuchaba el calificativo de necesaria me parecía patético. Tampoco creo que esta serie lo sea, pero sí más útil y práctica. Estamos todos confinados y el agarradero del entretenimiento no soluciona nada, pero funciona un poco cuando de pequeños nos hacían juegos de manos para despistarnos si teníamos miedo. Así surgió la idea de colgarla entera. Pocas veces ha sido más gratificante escribir chistes».

Una de las primeras preguntas es obligada: ¿Cómo gestionaría Carrasco la crisis del coronavirus? Cámara se echa las manos a la cabeza: «Dios mío, todo sería más terrible, si es posible. Creo que hay muchos Juan Carrascos por ahí, incluso dirigiendo instituciones. Pero él no solo representa a los políticos. Si entraran en nuestras alcobas, la gente tendría muchos motivos para reírse. Todos escondemos alguna parte mediocre, frágil, que no queremos que se conozca».

Diego San José, como padre del personaje, aporta detalles: «Los guionistas tenemos claro que, al tener aceso como político, se haría pruebas como quien toma paracetamol, cada ocho horas, y luego mandaría mensajes de tranquilidad, pero con un salvoconducto a las Bahamas». El guionista lamenta que la política se rija tanto «por estudios de mercadotecnia, como si se lanzara una colección de cuchillos». «Es patético verlos dedicar tanto tiempo a Twitter y a los estudios de tendencias. Ya no hay políticos calvos, y eso no es casualidad», remata.

Obviamente, el protagonista de «Vamos Juan» no es como su personaje y ni siquiera se siente tentado, como algún colega. Por una vez, le falta fluidez de palabra: «No, no. O o sea, no. Te juro que no lo entiendo. No sé cómo catalogarlo porque voy a dar un titular tremendo, lo vamos a dejar. Tengo varios amigos que se han dedicado a la política, pero yo jamás lo haría, es una sobreexposición… Querrán colaborar. Yo prefiero mantenerme más al margen».

Debut como director

Donde sí se ha atrevido a debutar Cámara es en el trabajo de director, algo que según él empezó como una broma. «Pero se hizo una bola de nieve y vi que me habían encasquetado un capítulo. Tuve que decir que sí porque se creó un equipo muy interesante alrededor de ese episodio -el mejor de las dos temporadas, según Diego San José-. Anna Castillo dijo que sí, Pablo Remón lo escribió y Víctor García León me dijo que me ayudaría si no sabía dónde poner la cámara. Me lancé a la aventura. Con toda la humildad e ignorancia, me he llevado muchas lecciones como actor. Al principio tenía mucho miedo, pero ha sido muy satisfactorio».

«Fue alucinante verlo currar», cuenta San José. «Lo mas normal al debutar es no salirse de lo normal, pero él es diferente. Es uno de los recuerdos más bonitos de mi carrera». Cámara también se detiene en un sorprendente Jesús Vidal: «Es tan bueno porque respira muy bonito. Es un tipo sorprendente, ya lo vimos en los Goya. Tiene una ternura y un discernimiento muy interesantes. Luego es muy delicado y discreto, se desespera cuando algo no sale bien, es muy trabajador».

Sobre sí mismo es mucho más duro: «Debe de haber en mí algo patético y mezquino, porque hago personajes así», bromea Cámara. «He abierto una cara que pensaba que no tenía. En eso radica en parte la genialidad de los guiones». Los mejores momentos, explica San José, «es cuando es consciente de lo humillante que es todo lo que hace y se viene abajo». «Despliega unos recursos increíbles y justifica al personaje, porque incluso el más mediocre tiene momentos de lucidez».