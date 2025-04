«El internado» reabre sus puertas: Amazon Prime prepara un «reboot» de la serie

En plena efervescencia de «reboot», Amazon Prime acaba de anunciar otro que alegrará a muchos de los seguidores de la ficción española. La compañía, junto con Atresmedia Studios y Globomedia, está trabajando para recuperar «El Internado» diez años después de su final. Según informa Yotele, la preproducción de la ficción comenzaría en 2020. Sin embargo, no será el mismo «El Internado» que marcó a una generación.

La serie de suspense adolescente que protagonizaron Ana de Armas , Yon González, Elena Furiase, Martín Rivas y Blanca Suárez, entre otros, tendrá una segunda vida con una versión que mantendrá la esencia de la original. Pero el mítico internado Laguna Negra no será el mismo. El «reboot» incorporará modificaciones ya que se cambiará la ubicación y de nombre. Los protagonistas también serán diferentes a los de la versión original. No obstante, no se descarta que alguno de los ya veteranos actores pueda hacer algún tipo de cameo.

Atresmedia recuperará una de las series de ficción que mejor le han funcionado, y lo hace para «vendersela a un tercero» . El grupo ha estado trabajando durante casi un año con Globomedia, pero no ha sido hasta ahora cuando se han conocido detalles del proyecto (aunque aún no se ha puesto en marcha). Amazon Prime Video está ultimando los detalles con las productoras para comenzar con la preproducción y con el proceso de casting de actores.

El rodaje se desarrollará a lo largo del próximo año , aunque todavía no hay fechas concretas establecidas. Al no conocer este detalle no se puede saber cuando estará lista para su emisión en la plataforma, que será a nivel mundial.

De momento, tampoco se sabe quien está detrás de esta nueva versión de «El Internado». La ficción original fue cocreada por Daniel Écija («Estoy vivo»), Laura Belloso («Luna: El misterio de Calenda»), Juan Carlos Cueto («Toy Boy») y Rocío Martínez Llano («Toy Boy»).