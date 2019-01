El idilio millonario entre Netflix y «Friends»

Actualizado 30/01/2019 a las 01:19

«Friends» emitió su capítulo final un seis de mayo de 2004 congregando frente a los televisores norteamericanos a 52,5 millones de personas —el final de una sitcom más visto desde el último capítulo de otro gigante de la ficción, «Seinfeld», en 1998 —. El auge de las plataformas y los contenidos en streaming permitió a los espectadores retomar la serie de Marta Kauffman y David Crane y demostró que la buena comedia, como la ejecutada durante casi diez años por los seis amigos de Nueva York, resiste bien el paso del tiempo aunque sus chistes chirríen a la generación millenial. En Netflix, donde «Friends» llegó en 2015 al público americano y al español en 2016, la histórica «sitcom» se convirtió contra todo pronóstico en una gallina de huevos de oro que la compañía que regenta Reed Hastings ha querido seguir explotando a golpe de talonario. Si bien es cierto que la plataforma dispone de un amplio catálogo de comedias entre las que se encuentran las aclamadas «Grace and Frankie», «The Good Place» o la recientemente estrenada «El método Kominsky» también lo es que la más veterana de todas ellas, «Friends», sigue siendo uno de los contenidos predilectos para el grueso de sus espectadores.

No es de extrañar, así las cosas, que a finales de 2018 a Netflix no le temblara el pulso, ni tampoco la billetera, para lograr mantener «Friends» en su catálogo pese a la importante suma que Warner, propietaria de la serie, reclamó por uno de sus proyectos más icónicos. Como publicó «The New York Times» en su momento, la compañía americana desembolsó cien millones de dólares a Warner para apuntalar la serie durante todo 2019, un montante que supera la factura que asumirá este año HBO a cambio de grabar la temporada final de «Juego de Tronos», una de las producciones más mediáticas y rentables de los últimos tiempos.

¿Tiene sentido el desembolso de Netflix por una ficción finalizada hace quince años? Lo cierto es que sí, pues el idilio entre Netflix y «Friends» ha sido costoso pero sin duda alguna del todo rentable. Desde que la compañía de Hastings se hiciera con la veterana serie los capítulos protagonizados por Monica, Chandler, Ross, Phoebe, Rachel y Joey se han colocado entre los más reproducidos de la plataforma y han logrado cautivar a un público que en nada concuerda ya con las preocupaciones de aquellos otrora jóvenes pero al que por alguna razón le siguen resultando atractivas las idas y venidas del sexteto neoyorquino.

Producción propia

«Friends» no pasa de moda pese a que sus tramas hayan quedado obsoletas. El legado de la ficción norteamericana sigue siendo costoso y Netflix tendrá que volver a invertir una importante suma de dinero si quiere mantener la «sitcom» entre sus títulos más allá de 2020. Según Jumpshot, compañía independiente de análisis de audiencias, la serie de Kauffman y Crane suponía a finales de 2018 un 4,13% del consumo total de Netflix.

De acuerdo con esta analítica, además, más de la mitad de los cincuenta shows más populares en la plataforma pertenecían el año pasado a compañías que planean lanzar su propio servicio de streaming, como NBCUniversal, WarnerMedia y Disney. Esto plantea, a todas luces, una cuestión que solo el tiempo puede resolver: ¿Tiene Netflix la liquidez suficiente como para seguir manteniendo en catálogo algunas de las series más vistas en EE.UU? ¿Generará la plataforma contenido propio con suficiente nivel como para hacer frente a la pérdida de producciones como «Friends»?

Lo cierto es que, a tenor de las últimas cifras, parece que la estrategia pasa por que la empresa de Hastings eche el resto con la producción original quién sabe si para evitar incorporar a futuro ficciones ajenas que incrementen su deuda a largo plazo. Según la información recogida el mes pasado en «ComicBook», los analistas estiman que la plataforma invertirá este año 15.000 millones de dólares en contenido propio, algo que podría justificar la reciente subida de cuotas en EE.UU. o la búsqueda de tarifas alternativas, como la suscripción semanal para los adictos al binge watching.