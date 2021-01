Los hombres objeto a los que desnuda Shonda Rhimes Da igual que hablemos de «Anatomía de Grey», con los «doctores Macizo» y «Caliente», del atractivo presidente de «Scandal» o del duque de Hastings de «Los Bridgerton». A todos ellos los desnuda la productora y directora a las primeras de cambio

Entrar en el universo de Shonda Rhimes es transitar un espacio donde las mujeres son dueñas de su propia sexualidad televisiva. Sus series se han convertido en un desfile de hombres a los que ella cosifica con permisividad y alevosía. Da igual que hablemos de los doctores de «Anatomía de Grey», Macizo y Caliente, del atractivo presidente de «Scandal» al que Olivia Pope movía con su dedo meñique o del duque de Hastings de «Los Bridgerton», incapaz de resistir la tentación que provoca. A todos ellos los desnuda Rhimes a las primeras de cambio. Esta productora siempre ha sido franca sobre su deseo de que las mujeres sean dueñas de su sexualidad en la televisión y en sus programas. Por eso, las heroínas afrontan sus dramáticas situaciones acompañadas de hombres deliciosamente atractivos.

Cuando al actor Tony Goldwyn, conocido por los devotos del Shondanismo como el presidente Fitz de «Scandal», le preguntamos sobre ese afán de Rhimes por gratificar la mirada femenina, respondió: «¡Me siento cosificado! Shonda tiene el poder de burlarse de nosotros porque en Shondaland, en las escenas románticas, ellos son los que se quitan la ropa mientras ellas pueden hacer lo que quieran». Los hombres golosina de las series de Shondaland han recibido un tratamiento parecido al de las actrices de décadas anteriores, que fueron primero, o solo, admiradas por su físico. Otro protagonista de Hollywood que bromeó sobre la forma en que las series de Rhimes tratan a los hombres fue Rob Lowe. «La gente habla y habla sobre la cosificación de las mujeres, y con razón. Pero ¿qué pasa con la cosificación de los hombres? ¿Habéis visto Anatomía de Grey?». De hecho, Lowe renunció a interpretar el personaje de Derek Shepherd, el Doctor Macizo en la serie.

¿Se puede elegir?

Los hombres de Rhimes empezaron a seducirnos hace 13 años, desde que la productora llamó a Patrick Dempsey «Macizo» en Grey. No contenta con su hazaña, le añadió un competidor un año después contratando al doctor Mark Sloan, «McSteamy», interpretado por el actor Eric Dane. «Cuando estábamos filmando el piloto, Patrick era el hombre más adorable que habíamos visto en cámara. Mirábamos el monitor y pensábamos: "¡Mira sus ojos!" Así que empezamos a llamarlo Patrick McDreamy en el rodaje y se le quedó». La creadora entiende perfectamente la cultura de la cosificación masculina y se mantiene al margen de las críticas porque ese es un arquetipo dentro de su imperio y las mujeres lo aceptan. Shondaland, nombre de su productora de televisión, transmite mensajes diferentes con personajes femeninos multiculturales y ambiciosos que no piden perdón por su manera de actuar. El legado de Rhimes se alimenta con el recién llegado Regé-Jean Page, protagonista de «Los Bridgerton» y objeto de un meme con el torso desnudo y saboreando un helado que ha dado la vuelta al mundo. Él es el último caramelo fabricado por Shonda Rhimes.

El Dr. Jason Avery de «Anatomía de Grey»

«Los Bridgerton» es la primera entrega del gran acuerdo de Netflix con Shondaland, un éxito que tiene a millones de hogares viendo este romance racial que ha hecho de Pagé el juguete sexual que no sabíamos que deseábamos.

¿Cuál es tu actor favorito?

Patrick Dempsey

Patrick Dempsey. El primero de la lista. El neurocirujano más macizo de la televisión durante una década. Su marcha de «anatomía de Grey» fue una verdadera sorpresa para sus fans. Dempsey no estaba contento por el rumbo de su personaje y la creadora lo mató en la ficción sin avisarle. Dempsey dijo en una entrevista que su partida le pareció sorprendente porque le quedaba un año de contrato. Meses después, Rhimes reveló en otra entrevista que había decidido matar a un personaje porque el actor no le caía bien, pero jamás explicó de quién se trataba. «Creo que ella ama ser provocativa y está bien. Eso hace que la gente siga hablando de las cosas que hace. Sabe cómo hacer tratos con la prensa y lo que tiene que decir para conseguir la respuesta que ella desea», le contestó Dempsey.

Eric Dane. Considerado el actor más sexualizado de Hollywood. Dane apareció por primera vez en «Anatomía de Grey» en la segunda temporada vistiendo una toalla. Cuando salió del baño humeante con un paño ridículamente pequeño sobre aquellos músculos, la audiencia quedó enganchada. La escena se vio recompensada con un apodo clavado para siempre en la historia de la cultura pop: McSteamy. Como escribió Rhimes en un elogio al personaje en el 2012, «Mark Sloan era sucio y atractivo, pero también completamente consciente que le faltaba emoción y autocontrol. Eric Dane fue tan inteligente como para entender que era un hombre-puta, y lo suficientemente sexy como para hacer que la audiencia creyera en él de todos modos». Cuando dejó la serie, eran tantas las mujeres con las que se había acostado su personaje en el Seattle Grace Hospital que sus examantes ficticias formaron el grupo Nurses United Against Mark Sloan (Enfermeras Unidas contra Mark Sloan).

Tony Goldwyn. Interpretó al presidente Fitzgerald Grant en «Scandal» y siempre reconoció que cambió su vida. «El público tiene apetito por comportamientos oscuros y Shonda sabe como alimentarlo», decía Goldwyn. Que Goldwyn, a sus 54, se convirtiera en un objeto sexual, fue una novedad para él. No porque no fuera elegante y presidencial, sino porque el villano de «Ghost» había estado dedicando su tiempo al negocio familiar de producir y dirigir películas. Goldwyn dejó de pasearse por festivales de cine como gran productor para quitarse con elegancia la camisa en horario prime time a las órdenes de Rhimes. «Shonda tiene la habilidad de ver potencial en un actor que nunca antes lo había mostrado. Consiguió entenderme mejor que yo».

Benjamin Bratt. Fue Jake Reilly en las tres últimas temporadas de la serie «Private Practice». El actor de origen peruano ha sido de los pocos latinos convertidos en objeto de deseo por Rhimes. Como muchos otros actores que fueron impulsados por su trabajo en el universo de Shondaland, Bratt saltó de la televisión a un papel en el Universo Marvel.

Regé-Jean Pagé. El último. Es el duque de Hastings en «Los Bridgerton». Un actor que trabaja por segunda vez con Shonda Rhimes. En el 2018, Pagé fue incorporado a la familia Shondaland para participar en el drama judicial «For The People». Aunque la serie fue cancelada después de dos temporadas, su relación con la creadora le llevó a «Los Bridgerton». «Fue como volver a casa. Shonda tiene un estilo muy particular de crear personajes. Es rápida, ingeniosa y divertida», apunta Pagé. El actor pasa gran parte del tiempo desnudo en la serie, una gratificación a la que nos ha acostumbrado Rhimes. «No hay nada puritano en nuestra serie. No tiene sentido rodar sobre romance sin atracción física, sin encuentro físico. Podría ser pedante y explicar la intimidad como un encuentro de mentes, pero creo que no hay nada malo en vivir la experiencia de Simon».