La historia española que el público quiere que termine en Netflix

Actualizado 23/07/2018 a las 19:20

Cualquiera que haya utilizado (aunque sea por poco tiempo) las redes sociales es consciente del poder que pueden llegar a tener este tipo de herramienta. No solo se han convertido en un escaparate que nos acerca a aquellos que admiramos, también nos han facilitado la posibilidad de conectar con personas con las que compartimos nuestras aficiones. Si no que se lo digan a los lectores de los universos creados por Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que juntos han conseguido hacer de una ambiciosa petición el tema más comentado del día con el hashtag #AntihéroesEnNetflix.

«No lo habíamos pensado como una petición formal a Netflix para que coja nuestra historia de 'Antihéroes', simplemente es que nos había dicho mucha gente que es un libro que merecía una serie y lo dijimos mencionando a Netflix. Es una plataforma que tiene muchas series juveniles, como nuestra novela, y, además, tiene otras como 'Sense8', que habla sobre la diversidad», dice Iria G. Parente a ABC por teléfono mientras explica que su novela «Antihéroes» encaja en esas dos temáticas.

Oye, @NetflixES, que toda persona que lee #Antihéroes dice que habría que hacer serie. No sé a qué estáis esperando. Sería barata de producir, ahora se llevan los antihéroes, todavía no habéis producido nada nacional de fantasía o ciencia ficción... — Iria G. Parente (@Iriagparente) 23 de julio de 2018

«No sé a qué estáis esperando. Sería barata de producir, ahora se llevan los antihéroes», dice la escritora en su perfil de Twitter. La novela reúne a un grupo de adolescentes con poderes. Sí, así empiezan muchas historias, pero esta transcurre en España «y ellos, además, no han usado bien sus poderes. Los han utilizado para sus intereses», explica. Por ello, les persigue una organización –que tiene base en la emblemática estación de metro de Chamberí– para evitar que los sigan utilizando a su antojo.

Pero la peculiaridad de la historia no termina ahí. «Cada miembro de este grupo tiene un cuerpo distinto, un color de piel distinto y todos ellos pertenecen al colectivo LGTB... Son un grito a la diversidad y a la lucha contra la opresión», relata. Algo que no extraña a cualquiera cuando conoce las motivaciones por las que nació esta historia.

Ilustración de -KLOE DE SAGA

«Habíamos escrito varias novelas, pero en otros mundos y casi todos con ambiente medieval. Así que queríamos mirar a nuestro alrededor y defender a la juventud de ahora. Nos llevamos muchísimos palos y no creemos que seamos, como dicen, una generación perdida. Se considera que un joven lo quiere todo mascado y que no puede hablar de ciertos temas o que no está preparado para hacerlo. Por suerte, tenemos ese feedback de nuestra comunidad lectora que nos lo demuestra, que quiere leer otro tipo de cosas y protestar sobre la sociedad en la que vivimos», explica.

Diversidad, ciencia ficción o el emplazamiento nacional son algunos de los principales atractivos de esta historia, pero para las autoras de la historia su punto fuerte es otro. «Lo mejor que tenemos son nuestros seguidores», confiesa.

El interés de Netflix

Solo en Europa están desarrollando 90 producciones. De momento, Netflix ha apostado por tres ficciones españolas: «Las chicas del cable», «Élite» y «La casa de papel» (de la que ha comprado los derechos para poder producir una nueva entrega). Pero ¿qué tiene que tener una historia para llamar la atención de la plataforma? «Queremos historias globales, que puedan llegar a cualquier rincón del planeta», confesó Ted Sarandos en el encuentro «See What's Next», donde presentan las novedades que están por venir y que este año se celebró en Roma.