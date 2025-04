«Hercai», la serie del año en Turquía y que sueña ahora con conquistar España

«Fatmagül», «Erkenci Kus: Pájaro soñador», «Kara Sevda», «Madre», «Dolunay: Luna llena», «Las mil y una noches»... las series turcas han llegado a España para quedarse. Así lo evidencia el éxito que tienen entre la audiencia, pero también la nueva apuesta de Atresmedia por «Hercai», la telenovela turca que llegará en las próximas fechas a Nova, canal satélite del grupo audiovisual.

El éxito de este tipo de producciones en España se ha convertido en un auténtico fenómeno. Si no, que se lo digan al actor Can Yaman, que hace dos semanas se dio un auténtico baño de masas en su visita a nuestro país. Algo que el intérprete ha conseguido gracias a su trabajo en «Erkenci Kus: Pájaro soñador» y «Dolunay: Luna llena», ambas emitidas por Divinity, canal de Mediaset. Aunque su participación en el grupo audiovisual que dirige Paolo Vasile no se quedó ahí, pues el joven intérprete acudió como invitado hace dos viernes a «Volverte a ver», el programa que conduce Carlos Sobera en Telecinco . Pero además, Yaman suma casi seis millones de seguidores en Instagram, lo que pone de relieve que este tipo de series han logrado triunfar no solo en nuestro país.

Una fuerte oleada a la que pretende sumarse ahora «Hercai», seleccionada por los críticos como una de las mejores series turcas de 2019. Muchos especialistas del sector, de hecho, la califican como «la serie del año» en el país otomano.

Un amor imposible

Protagonizada por Akin Akinozu y Ebru Sahin , la serie cuenta la historia de Reyyan (Sahin), una joven heredera de la familia Sadoglu, una de las más opulentas y acaudaladas de la región de Midyat, en la provincia de Mardin. La muchacha, de lo más risueña, no tarda en enamorarse de Miran Alambey (Akinozu), un apuesto hombre que quiere casarse con Reyyan para estrechar lazos entre su familia y la de la joven.

Sin embargo, las intenciones de Miran ocultan un turbio secreto : un deseo oculto de venganza por parte de la familia del muchacho, que sale a la luz después de la noche de bodas. Es entonces cuando todo explota para Reyyan, que cae en desgracia y es repudiada incluso por su propia familia. Miran, sin embargo, tratará de ayudarla y se fraguará así una historia de amor imposible entre ambos.

La trama de la ficción ha triunfado y mucho en su país de origen , algo a lo que también ha contribuido el estatus del elenco protagonista. Akinozu es uno de los intérpretes más conocidos de Turquía y suma más de 2,2 millones de seguidores en Instagram. Ebru Sahin, por su parte, supera los 2,5. En las próximas semanas la serie llegará a Nova, donde espera alcanzar las exitosas cifras de «Fatmagül», «Madre» o «Las mil y una noches». De momento, ya tiene tráiler oficial en Atresmedia.