Henry Ian Cusick, al rescate de la humanidad en «The passage»: «Siempre nos ha obsesionado el apocalipsis»

Actualizado 11/03/2019 a las 00:53

Una vez más, la humanidad se enfrenta a una crisis que la coloca al borde de la extinción. En la serie «The passage», uno de los mejores estrenos de la temporada de Fox España (hoy, 22.50 horas), esta amenaza se materializa en un extraño virus que convierte a aquellos que lo contraen en una especie de vampiros. En un intento por lograr una cura para esta extraña enfermedad, un grupo de científicos, del que forma parte el Dr. Jonas Lear (Henry Ian Cusick), buscan un sujeto inmune al virus. Creen haberlo encontrado en la pequeña Amy Bellafonte (Saniyya Sidney), de apenas 10 años, pero no contaban con que la complicidad de la niña con el agente encargado de custodiarla, Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar, «Salvados por la campana»), complicaría el desarrollo de un estudio que cada vez está más fuera de control.

«Es cierto que en “The passage” tiene un gran peso esa épica sobre el fin del mundo, lo sobrenatural, pero también tiene una parte muy humana. A través de los “flashbacks” conocemos el pasado de los personajes, de dónde vienen… Y eso también puede enganchar al público, es una producción muy emocional», cuenta en «spanglish» el actor Henry Ian Cusick, de madre peruana y padre escocés, que saltó a la fama con «Perdidos». Desde entonces, no se ha alejado demasiado de la fantasía y ha protagonizado títulos como «Los 100», «Inhumans». «Puede que ahora esté de moda la ciencia ficción, pero el ser humano siempre ha estado obsesionado con el fin del mundo. Nuestro planeta lleva aquí billones de años, muy pocos en comparación con la raza humana, y antes que nosotros estuvieron, por ejemplo, los dinosaurios. Es algo natural asumir que alguien nos sucederá, aunque esperemos que no sean los vampiros de “The passage”», bromea Cusick. Estos seres surgieron de la mente del escritor Justin Cronin, autor de la trilogía homónima en la que se basa la superproducción que lleva el sello de Ridley Scott.

Precisamente su personaje, el doctor Jonas Lear, es en cierto modo «culpable» de la introducción de este extraño virus, aunque después tratará también de ser parte de la solución. «Es un microbiólogo de prestigio, que viaja a Bolivia con su mejor amigo para que le ayude a buscar una cura para el alzhéimer de su mujer, Elizabeth. No sabe que esto puede suponer la ruina para la raza humana», explica el actor sobre un personaje que comenzó como invitado (por incompatibilidades con la agenda del actor, que debía seguir grabando «Los 100») y pasó después a formar parte del elenco principal. «No es el primer científico que interpreto. ¿Tendré cara de investigador? ¿Me verán bien enfundado en una bata blanca? En este caso, lo divertido es que es un personaje con una ética llena de grises. Pone en marcha su empresa para curar a su mujer, pero muchos científicos también están esperando ese descubrimiento que cambie el mundo y que haga que le recuerden», añade.

Unido a la isla

Lo mismo pasa en la ficción, donde los actores no pueden evitar que su nombre vaya inevitablemente unido al del último gran éxito, aunque hayan pasado años desde su final. En el caso de Cusick no es otro que la inmortal «Perdidos». «Se rodó en Hawái y todavía vivo allí», confiesa el intérprete, que también pasó parte de su infancia en España, donde vuelve a menudo de vacaciones. «Siempre que busco algo sobre mí siempre está “Perdidos”, y estoy muy orgulloso de ella, es algo que me acompañará durante toda mi trayectoria, pero también me gusta ser Cusick el de “The passage”. Mis recuerdos sobre la serie son fantásticos, a Desmond le debo toda mi carrera», añade. Sobre el final, eso sí, prefiere «pasar palabra»: «Es cierto que la gente lo ama o lo odia. Yo nunca comento el final porque la verdad es que me gusta todo, sobre todo la temporada tres y cuatro. Fue todo una locura».