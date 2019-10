Helen Mirren: «Catalina la Grande me ha obligado a pensar como un hombre»

Actualizado 03/10/2019 a las 00:33

La monarquía de Catalina II, más conocida como Catalina la Grande, fue tan tumultuosa que no extraña que la gran dama del cine británico, Helen Mirren, pidiera una serie a su medida para interpretar al personaje. Dicho y hecho. En una entrevista con una periodista Mirren anunció su deseo de dar vida a la emperatriz rusa y un año después estaba en San Petersburgo representándola en la miniserie de HBO y Sky. Esta última plataforma es la que la estrena hoy en España. «Soy mitad rusa. Cuando estoy allí siento la conexión con mis antepasados», explicó Mirren tras la presentación de la serie. La actriz, considerada liberal, se sorprendió de las pocas ataduras de una monarca desinhibida sexualmente. «Este personaje me obligó a pensar como un hombre, porque ellos no tienen problemas con estos temas».

Figura clave del imperialismo ruso, Catalina II comandaba sus ejércitos y controlaba el poder con mano firme, logrando extender su imperio desde Polonia hasta el Mar Negro. Amiga de Voltaire, se dejó influir por las corrientes francesas e introdujo cambios importantes en su estado. Pero su figura se recuerda también por sus numerosos amantes, entre los que destaca Grigory Potemkina, interpretado por Jason Clarke. «Trabajar con Helen es una delicia. Tiene una profundidad y un talento que te desarman. Es arrolladora. Fue muy fácil desarrollar los personajes, su relación. Debo admitir que ha sido una experiencia fascinante», declaró el actor.

Turismo en San Petersburgo

La atracción física entre Potemkin y Catalina es la historia principal de esta exuberante serie rodada en los palacios de San Petersburgo. «Tuvimos la gran suerte de tener acceso a estos espléndidos lugares. Yo me dedicaba a hacer turismo cuando no tenia que rodar», reconoció Clarke.

Potemkin era un noble militar ruso que llamó la atención de Catalina por su actitud distinguida y su atractivo físico. Poco le costó a la emperatriz convertirlo en su amante favorito. «La historia de los Romanov es fascinante, pero hasta que no investigué sobre el personaje no me di cuenta de su verdadera importancia. Cuando lees las cartas que se escribian, entiendes sus sentimientos, su capacidad para tomar decisiones, la profundidad de su relación» explica Clarke.

Otro de los personajes que aparecen es la condesa Bruse, una dama de la corte en quien Catalina confiaba y, según se dice, era la catadora de los amantes de la emperatriz. La ganadora del Bafta Gina McKee fue elegida para el personaje. «Soy fanática de la televisión, me encanta. La prefiero al cine. Me gusta verla y actuar para ella. Esta serie es un sueño, un regalo. Rodar en Rusia y Lituania junto a Helen Mirren y Jason Clarke fue muy especial. Además, me enamoré de mi personaje, una mujer que sobrevive en esa corte despiadada desde los 15 años», reconoció McKee.

Lujuria y drama, amor, intrigas palaciegas... «Catalina la Grande» cuenta con todos los ingredientes para triunfar. «Ahora consumimos televisión de otro modo y creo que esta serie tiene una profundidad que va a sorprender», asegura Clarke. Escrita por Nigel Williams y dirigida por Philip Martin, incluye localizaciones inéditas de palacios y lugares históricos de Letonia y Lituania, donde se recrean el lujo y la exquisitez de la corte rusa del siglo XVIII.