Hallan muerto al actor australiano Ben Unwin en su casa

Actualizado 20/08/2019 a las 12:57

El actor australiano Ben Unwin, protagonista de la exitosa «Home and Away», falleció a los 41 años de edad, según ha confirmado la Policía de Nueva Gales del Sur (Australia). La noticia se ha dado este martes pese a que el cuerpo fue encontrado el 14 de agosto, un día antes de que cumpliera 42 años. De momento, no ha trascendido la causa de la muerte, aunque la Policía sí que ha indicado que no no ha encontrado indicio alguno de violencia.

Ben Unwin era muy popular en Australia desde que interpretó a Jesse MacGregor en la serie «Home and Away» durante varias temporadas. Participó en una primera etapa, entre 1996 y 2000, y, tiempo después, regresó al reparto entre 2002 y 2005. Se trata de un serial que se emite en el canal australiano Seven Network desde enero de 1988; es decir, cuenta con más de 32 temporadas y 7.200 capítulos.

El fallecido había abandonado la interpretación hace tiempo para retomar su carrera como abogado, oficio que mantenía actualmente, en Newcastle. Aunque también trabajó en la industria musical, dirigiendo videoclips para Boy George y Culture Club.

La noticia de su muerte ha sido recibida con enorme tristeza entre sus compañeros de «Home and Away». «El trabajo de Ben en el papel de Jesse McGregor es recordado por todos con mucho cariño», aseguró un portavoz de Channel Seven. El actor, pese a que hizo las pruebas para otro personaje, interpretó al villano del serie durante varios años.