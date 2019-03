Hallada muerta Lisa Sheridan, actriz de «CSI» y «El Mentalista», a los 44 años

Actualizado 01/03/2019 a las 12:09

La actriz estadounidense Lisa Sheridan, conocida por su papel en «CSI» y su participación en «El Mentalista», ha sido hallada muerta en su apartamento en Nueva Orleans. Su manager ha sido el encargado de confirmar la noticia a través de un comunicado oficial. «Falleció el lunes por la mañana, en casa, en su apartamento en Nueva Orleans. Estamos a la espera de un informe sobre la causa de la muerte. Obviamente, a todos nos tomó por sorpresa esta devastadora noticia. Lisa era muy querida. Tenemos el corazón roto», dice el texto que ha sido publicado por diferentes medios internacionales y compartido por sus seguidores.

Fueron muchos los rumores que han surgido sobre la causa de la muerte de Lisa Sheridan y gran parte de ellos apuntaban a que podría tratarse de un suicidio. Estas teorías se vieron reforzadas cuando gente cercana a la actriz, como el director de cine Micheal Dunaway, aseguraron que Sheridan no atravesaba un buen momento: «Irradiaba energía y vida, incluso en los malos momentos y tenía mucho de esos, sobre todo durante los últimos años».

Sin embargo, su manager descartó por completo la posibilidad de un suicidio: «La familia ha confirmado inequívocamente que esto no es un suicidio. Cualquier sugerencia de lo contrario es absolutamente, 100% infundada». De momento, la Policía sigue a la espera de la autopsia para concretar los motivos de la muerte.

La noticia no ha tardado en ser llegar a sus compañeros de profesión, quienes no dudaron en mostrar el dolor por su pérdida en redes sociales y en dar su pésame a la familia. Entre estas publicaciones se encuentra la de Donna D’Errico, que trabajó con Sheridan en la película de 2015 Only God Can: «Acabo de recibir noticias de que mi querida amiga, la actriz Lisa Sheridan, ha fallecido. Fue encontrada el lunes por la mañana. Estoy sentada, aquí aturdida. Lisa y yo filmamos una película juntas hace cinco años, nos hicimos muy cercanas en el set y seguimos siendo buenas amigas después de que terminó la filmación».