Los guionistas siguen asustados, pese a vivir su «mejor momento histórico»

La industria audiovisual vive un momento dulce y los guionistas no son menos, pero están tan acostumbrados a sufrir que siguen asustados. «En este periodo temporal que no sabemos cuánto va a durar, ser guionista tiene salida, pero todos pensamos que hay una burbuja que va a explotar », admitía ayer Manuel Burque («Vida perfecta»). «Estamos agradecidos a las plataformas, pero como modelo de negocio da un poco de miedito», añadió Pepe Coira («Hierro»), en el encuentro organizado por ALMA . En su 30 aniversario, el sindicato reunió un año más a parte de la flor y nata de nuestros creadores, en tres mesas moderadas por Mariola Cubells y segregadas en drama, producciones diarias y comedias.

Que el gremio está en forma lo demuestra el número de afiliados, en una organización que ha pasado de 478 miembros a 695 en el último año, según detalló su directora, Ana Pineda . El lema del encuentro, «No se escriben solas» , parece que empieza a calar entre la población, aunque Alberto Caballero («La que se avecina») contó que aún se ofende cuando algún actor le cuenta que la gente lo para decirle: «Hay que ver que cosas tan graciosas se os ocurren».

Caballero también admitió que en los 16 años que lleva con su serie estrella ha visto una «evolución bastante gorda». Por un lado, «ha muerto el concepto de las grandes productoras mandadas por gente que no escribía nada» . «El público fue aprendiendo, les fueron pareciendo peores la series y hubo un giro en las cadenas, que buscaron más a la gente que las hacía. Hace diez años era impensable que un guionista se convirtiera en showrunner . El principal cambio ha sido poner el foco en el origen de quien te fabrica las series», añadió. «Luego llegaron las plataformas y lo pusieron todo patas arriba. Ahora hay mucho más, más variado y mucho más corto, que es muy de agradecer», remató el guionista.

Antonio Mercero («Hache») habló de las «jaulas de grillos» que eran las generalistas hace una década y ensalzó el momento creativo actual. «Ni siquiera la literatura americana o cine como el coreano están avanzando tanto en la dramaturgia», afirmó. Gema R. Neira («Alta mar») recordó por su parte que cuando venían hace años desde Galicia para vender algo diferente, con antihéroes, las cadenas tradicionales les decían que «eso no se podía hacer». «Ahora los proyectos pueden ir a una audiencia muy específica. Tienes más opciones narrativas». Daniel Corpas recordó que en la presentación de «Malaka» en el festival de Vitoria la crítica aventuró que la serie fracasaría en TVE justo por ser «un producto de plataforma».

Autocrítica

Tampoco faltaron miembros del sindicato que recordaron el aprendizaje que les supuso trabajar con muy pocos medios o en la «escuela brutal» de las autonómicas, con la libertad añadida que eso suponía. Esa leve nostalgia de la pobreza dio paso a la autocrítica: a veces la falta de reconocimiento se debe a la pereza que les da salir de casa y hacerse más visibles .

«Me declaro culpable», confesó María Jaén («Hernán»). «Me cuesta hablar en público y asistir a galas. Y conozco a muchos guionistas que les pasa lo mismo. Es una contradicción, por un lado te da palo ir pero cuando ves al productor recoger un premio y no citarte, sufres». «Hay guionistas que prefieren quedarse en la penumbra», apuntaba Mercero.

Corpas relató que después de 20 años de trabajo, le pasaron cosas distintas cuando empezó a «pensar a otro nivel» y a venderse mejor . «No me gusta hablar en público, pero gasté dinero en un curso de oratoria». Calero resumió que el incentivo final no es la fama: «La visibilidad solo me interesa si gracias a ella puedo hacer que mi equipo cobre más pasta».

Machismo insultante

Otros cambios han sido insuficientes. Gema R. Neira también odia los focos, pero afirmó que acude a actos como el organizado por ALMA «por responsabilidad» y por otros motivos: «Muchas veces mi nombre y el de mis compañeras se obvian en determinados proyectos porque consideran que no son femeninos. En “Fariña” y “En el corredor de la muerte” se olvidan más mi nombre que en “Velvet”. Eso es un insulto para nosotras y tiene que cambiar. Es un machismo intrínseco. En las otras no desaparece mi nombre y el de Teresa (Fernández-Valdés) . Tenemos que dar un paso adelante», remató Neira.