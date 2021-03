George R. R. Martin firma el contrato del siglo con HBO El autor de 'Juego de Tronos' llega a un acuerdo de cinco años con la plataforma, que le pagará una cantidad con 'ocho cifras'

Play Series Actualizado: 27/03/2021 13:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

George R. R. Martin, autor de las novelas en las que se inspiró 'Juego de Tronos', ha firmado el contrato del siglo con HBO, que quiere repetir el éxito de su serie más vista, según informa 'The Hollywood Reporter'. El acuerdo, de larga duración, incluye el desarrollo de un buen puñado de series para HBO Max, la mayoría ya anunciadas en algún momento,

Según 'The Hollywood Reporter', el contrato es de cinco años y tiene un valor de ocho cifras (mínimo: 10 millones, pero se habla hasta de 80). La noticia llega justo después de una oleada de anuncios de precuelas de 'Juego de Tronos. En total, HBO tiene hasta cinco proyectos, uno de los cuales ('House of the Dragon') parece que ha sido aprobado definitivamente.

El cuatro veces ganador del Emmy también desarrolla para HBO, como productor ejecutivo, la serie 'Who Fears Death' (una adaptación de la galardonada novela postapocalíptica de Nnedi Okorafor) y 'Roadmarks' (una adaptación de la novela de fantasía de 1979 de Roger Zelazny).

El primer acuerdo de Martin con HBO data de 2007, cuando se aprobó la adaptación de las novelas de la saga 'Canción de hielo y fuego'. Fuera de HBO, el escritor tiene otros proyectos, como 'Hay Wild Cards', basada en otra colección de sus novelas de tinte apocalíptico, que desarrolla con Peacock. Asimismo, trata de sacar adelante un largometraje basado en unos cuentos fantásticos, también suyos, con Paul W. S. Anderson como director y Milla Jovovich como protagonista.

Además, siguen en marcha sus parques temáticos, que ya tienen dos atracciones espectaculares: la Casa del Eterno Retorno en Santa Fe (Nuevo México), y el recientemente inaugurado Omega Mart en Las Vegas. Un tercero, Meow Wolf's Kaleidoscope, estará en Denver (Colorado). Entretanto, sus fans esperan que termine el sexto libro de su saga más conocida, 'Vientos de invierno'.

Estos son los proyectos en desarrollo con HBO, en los que Martin será productor ejecutivo:

'House of the Dragon': ambientada 300 años antes que 'Juego de Tronos', cuenta la historia de la Casa Targaryen, cuando los antepasados de Daenerys gobernaban Westeros. La serie está protagonizada por Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Paddy Considine y Matt Smith. Se espera que la producción empiece en abril. Serán diez episodios que, si todo va bien, se estrenarán en 2022.

Nymeria: gira en torno a la reina guerrera Nymeria, un antepasado venerado de la Casa Martell que fundó el reino de Dorne. Su historia se desarrolla unos mil años antes que 'Juego de Tronos'. El título provisional del proyecto es '10.000 barcos'. Se cree que Martin pudo inspirarse en la quema de barcos de Hernán Cortés después de llegar al Nuevo Mundo.

'The Sea Snake': una creación de Bruno Heller ('Roma'), protagonizada por Lord Corlys Velaryon, también conocido como The Sea Snake, el Señor de las Mareas y jefe de la Casa Velaryon.

'Flea Bottom': proyecto que se desarrolla en el famoso barrio de King's Landing de Flea Bottom, el laberinto de calles estrechas donde nacieron personajes como Davos Seaworth y Gendry Baratheon.

'Los cuentos de Dunk y Egg': se basa en las novelas de Martin 'El caballero errante', 'La espada leal' y 'El caballero misterioso', que transcurren 90 años antes que 'Juego de Tronos'.

Serie dramática animada: sobre este proyecto apenas hay detalles.